„Ich habe zufällig Glück gehabt, bin am Leben geblieben“

Dieses Foto hat Heinz Sieb im März 1958 für die Betriebszeitung „Pulsschlag der Arbeit“ des Büromaschinenwerks in Sömmerda aufgenommen. Es zeigt die Sängerin Anni Pauk (rechts) mit Meister Ernst Kummer und einer Arbeiterin im Betriebsteil Vorfertigung. In diesem Bereich des ehemaligen Rheinmetall-Zünderwerks war 1944/45 Kummer einer der Meister und Pauk eine der jüdischer KZ-Häftling. Er habe, so sagte sie später, ihr oft geholfen und Mut zum Durchhalten zugesprochen.

Sömmerda. Anni Pauk kam 1958 als erste der ungarischen Jüdinnen zurück nach Sömmerda. Hier war sie KZ-Häftling Nummer 12539

Im Stadtarchiv sind Dokumente abgelegt, die Hinweise auf die weiblichen Häftlinge im Frauenaußenkommando der Rheinmetall-Borsig Sömmerda AG geben.

Die erste Liste mit 1216 Namen stammt vom 17. Oktober 1944, weitere „Neuzugänge“ sind für Dezember und Januar 1945 aufgeführt. Im August 1944 hatte die Firmenleitung beim SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt in Berlin-Lichterfelde 1000 Arbeitskräfte angefordert – und erhielt für die Produktion im Zünderwerk 650 und in der Laborierfabrik 450.

Die Vorbereitungen liefen arbeitsteilig, die Firma stellte Arbeitsplätze in Hallen und die lagermäßige Unterbringung, die SS musterte 27 Aufseherinnen und stellte eine Wachmannschaft aus dem KZ Buchenwald. Über die „politische Abteilung“ des Konzentrationslagers wurden insgesamt 1293 Mädchen und Frauen buchhalterisch korrekt und alphabetisch geordnet erfasst.

Eine von ihnen war Anna Pauk, geboren am 20. Dezember 1910 in Nagykanizsa/Ungarn, auf der Transportliste als Nummer 776 geführt. Als Häftling war sie die Nr. 12539 und damit namenlos. All diese Jüdinnen waren vom KZ Auschwitz-Birkenau über das Außenkommando Gelsenkirchen nach Sömmerda gebracht worden.

Das Unheil begann am 19. März 1944 in Ungarn

Soweit bisher bekannt, war Anni (so gab sie selbst ihren Vornamen an) Pauk die erste Häftlingsfrau, die 13 Jahre nach ihrer Befreiung noch einmal in Sömmerda war.

Ihr Schicksal lässt sich rekonstruieren anhand eines Briefes, den sie am 22. März 1978 an die Studentin Margit Rabold (sie arbeitete an ihrer Diplomarbeit an der Pädagogischen Hochschule Erfurt/Mühlhausen) schickte, sowie Veröffentlichungen vom März 1958 in der Betriebszeitung des Büromaschinenwerks „Pulsschlag der Arbeit“ und im Kulturbund-Heft „Der Bote“ (beides im Kreisarchiv) sowie Recherchen von Dr. Irmgard Seidel, die als Mitarbeiterin der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora maßgeblich an der Ausstellung „Die vergessenen Frauen von Buchenwald – Die Ausbeutung weiblicher Häftlinge in der Rüstungsindustrie“ (in Weimar-Buchenwald gezeigt 2001/2002) beteiligt war.

In ihrem Brief (1985 war die Diplomarbeit als Handreichung für den Heimatkundeunterricht mit dem Vermerk „Nur für den Dienstgebrauch“ versehen worden), in dem Anni Pauk auf Deutsch die Fragen von Margit Rabold beantwortete, berichtete die nun fast 68-Jährige auch von ihren Auftritten als Sängerin und ihrer Tätigkeit als Musikpädagogin.

Sie schrieb: „… seit 1937 in Paris in Kontrakt als Sängerin. Als im September 1939 der zweite Weltkrieg ausgebrochen ist, bin ich nach Hause gefahren zu meinen Eltern, die in einer Stadt in Westungarn in Nähe der Grenze zu Jugoslawien wohnten“.

Am 19. März 1944 marschierte die deutsche Wehrmacht in Ungarn ein, damit begann auch hier eine regelrechte Hetzjagd auf Juden. Unterstützung leistete eine vier Tage später eingesetzte neue Regierung unter Ministerpräsident Sztójay, Ungarn galt bereits unter Regierungschef Horthy seit 1941 als Verbündeter von Nazi-Deutschland.

Die 33-jährige Anni Pauk und ihre Familie wurden am 26. April 1944 in Nagykanizsa von ungarischen Sicherheitskräften im Ghetto festgesetzt, wenige Tage später rollte der Deportationszug mit Männern nach Auschwitz. Dies war die erste Verschleppung von Juden aus dem ungarischen Kernland. Viele weitere folgten. So kam auch Anni Pauk 1944 nach Auschwitz und wurde dort als Arbeitskraft für das KZ-Außenkommando in Gelsenkirchen-Horst „aussortiert“. In der Kraftstoffproduktion der Benzin AG schufteten ab Anfang Juli 1944 etwa 2000 jüdische Mädchen und Frauen, streng bewacht, schlecht ernährt und versorgt, vornehmlich in Zelten untergebracht.

Bei den Luftangriffen der Alliierten auf die Treibstoff-Werke waren die Zerstörung und das Leid groß. Jüdinnen, die das Inferno überlebt hatten, wurden im Laufe der Monate Oktober 1944 bis Januar 1945 nach Sömmerda „verlegt“ und ebenfalls in der Kriegsproduktion eingesetzt. Nachdem die Rheinmetall-Borsig AG am 13. März 1945 wegen „Feindannäherung“ ihre Tore geschlossen hatte, begann am 4. April (die Amerikaner erreichten am 11. April Sömmerda) der Todesmarsch der Frauen Richtung Osten – vorbei an Buttstädt und weiter bis Zipsendorf im Altenburger Land.

Dort teilte sich der Zug, für Anni Pauk und weitere halb verhungerte 31 Frauen kam der ersehnte Augenblick erst zwölf Tage später in Reinholdshain bei Glauchau.

Ihre zweite Begegnung mit Sömmerda geht auf das Jahr 1957 zurück. Damals entdeckte Anni Pauk auf einer Büromaschinen-Messe in Budapest den Stand von Rheinmetall Sömmerda (1959 strich der VEB den Firmen- und Markennamen Rheinmetall).

„Als wir im Kulturhaus davon erfuhren, fassten wir den Entschluss, Anni Pauk … zu uns einzuladen. In den ersten Märztagen wurde nun der geplante Besuch Wirklichkeit“, schrieb Werner Biedermann in einem Beitrag für die Betriebszeitung vom 21. März 1958. Vorbereitet wurden ein offizieller Empfang im Kulturhaus (heute Ärztehaus) „mit Aktivisten, Bestarbeitern, Partei- und Wirtschaftsfunktionären“, die Ansprache hielt Kurt Müller, Leiter des Kulturhauses. Am 8. März, dem Internationalen Frauentag, gab Anni Pauk im Volkshaus gemeinsam mit dem ungarischen Tenor Josef Engel vom Stadttheater Plauen das erste Konzert – mehr als 600 Frauen saßen im Publikum.

Fotos für die Betriebszeitung „Pulsschlag der Arbeit“

Bei einer weiteren Aufführung in Kölleda war, so Werner Biedermann, der Besuch leider enttäuschend. Am 14. März folgte ein Lieder- und Arienabend im Musiksaal des Kulturhauses, wo die Sängerin von Herbert Fischer (Mitarbeiter im Kulturhaus/Volkschorleiter) am Flügel begleitet wurde.

Von Anni Pauk sind vom März 1958 drei Fotos bekannt. Dabei handelt es sich um eine Porträtaufnahme (möglicherweise Autogramm-Karte), veröffentlicht in der Kulturbund-Publikation in Ankündigung der Konzerte. Ein damals aktuelles Foto in der Betriebszeitung zeigt sie während ihres Betriebsbesuches im Gespräch mit zwei Kollegen. Nicht veröffentlicht wurde die Aufnahme, auf der neben ihr Meister Ernst Kummer steht. Jenes Bild war es aber, das mir zu Beginn meiner Recherchen als Papierabzug vorlag.

Meine Nachforschungen im Kreisarchiv und Telefonate (hier unter anderem das Gespräch mit dem Journalisten Eduard Zelmer) brachten mich weiter. Beide Fotos stammen von Heinz Sieb (1922 – 1996), der Vogelsberger war 1958 als „Pulsschlag“-Mitarbeiter (an der Seite des verantwortlichen Redakteurs Robert Mühlberg) für Texte zuständig, konnte auch gut zeichnen und lieferte die Fotos.

Die gab es in den damaligen Ausgaben kaum und es wurde nie der Bildautor genannt. Anni Pauk schrieb im Jahr 1978: „Ich habe zufällig Glück gehabt, bin am Leben geblieben“.