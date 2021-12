Illuminierter Marktplatz von Sömmerda wird vielfach Fotomotiv

Sömmerda. Die lange Einkaufsnacht in Sömmerda lockt die Kunden mit besonderen Angeboten – auch Rathaus und Kirche erstrahlen.

Am Samstag, bei Tageslicht, erinnerte die nüchterne Atmosphäre auf dem Sömmerdaer Markt in keiner Weise an den Vorabend, als Rathaus und Bonifatiuskirche in farbiges Licht gehüllt und die Innenstadt-Besucher regelrecht in Weihnachtsmarktstimmung waren.

Die lange Einkaufsnacht am Freitagabend hatte zahlreiche Gäste in die City gelockt, um entspannt zu bummeln, die stimmungsvolle vorweihnachtliche Beleuchtung zu genießen und bei den Händlern reinzuschauen. Diese boten vielfach Rabattaktionen, so dass das ein oder andere Weihnachtsgeschenk über den Verkaufstresen ging.

Kunden zeigen unaufgefordert Zertifikat vor

Die lange Einkaufsnacht zog zahlreiche Sömmerdaer in die Innenstadt. Foto: Ina Renke

Auch Christiane Wenzel, Inhaberin von „Spielwaren am Markt“, zeigte sich zufrieden, wenngleich ab 19 Uhr der Kundenandrang merklich nachließ. „Einkaufen vor Ort nutzen trotz 2G-Regel viele Stammkunden. Sie zeigen meist unaufgefordert ihr Zertifikat vor. Darüber bin ich froh“.

Mit dem Glockenschlag 19 Uhr gingen die Blicke vieler nach oben zum Turm der Bonifatiuskirche. Der Tradition der Turmbläser folgend ließen Musikschullehrer Carsten Tupaika, Frank Wolfgang Ballin, Frances Behnemann und Maximilian Laufer weihnachtliche Lieder erklingen.

Für ihr gut 20-minütiges Programm, das mit „Tochter Zion“ begann und mit „Stille Nacht“ endete, wehte der Applaus vom Markt in die luftige Höhe.

Fladenbrot, gebrannte Mandeln, Waffeln und Glühwein

Die Turmbläser: Carsten Tupaika (vorn), Frances Behnemann und Maximilian Laufer. Foto: Ina Renke

Für herzhaftes Fladenbrot sorgte vor dem Rathaus Bäcker Veit Neblung und sein Team, gebrannte Mandeln, Waffeln, Glühwein und Kinderpunsch gab es anderenorts.

So etwa an der Holzbude von Alessandro Danieli und Marco Wendelin. Beide Sömmerdaer Gastwirte bieten im Advent an den Nachmittagen von Donnerstag bis Sonntag Heißgetränke und Waffeln an – natürlich coronakonform.

Dieses Angebot nahmen Gabi Pietsch, ihre Tochter Stefanie und Enkelin Hanni gern an. „Nach dem Einkaufsbummel noch einen Glühwein trinken und mit Bekannten schwatzen – das gehört in dieser tristen Zeit einfach dazu. Jeder sehnt sich nach ein bisschen Normalität und Weihnachtsmarkt-Atmosphäre.“ Sie freute sich, dass Händler und Stadt die Einkaufsnacht mit ihren Angeboten möglich machten.