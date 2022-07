Im Landkreis Sömmerda gibt es eine ganz besondere Olympiade

Erste Wettbewerbe der „Allianz-Olympiade“ sind ausgetragen – so auch im Volleybal in Straußfurt.

Landkreis. Im Zweckverband „Allianz Thüringer Becken“ geht es gerade besonders sportlich zu. Woran das liegt, lesen Sie hier.

Die Allianz Thüringer Becken-Olympiade als interkommunaler sportlicher Wettstreit zwischen den Zweckverbandsmitgliedskommunen Buttstädt, Kindelbrück, Rastenberg, Sömmerda und Straußfurt läuft seit der vergangenen Woche. Die ersten Veranstaltungen mit Bürgerbeteiligung fanden bereits statt.

Beim Tischtennis- und Volleyballturnier in Straußfurt beispielsweise, das am Samstag, dem 25. Juni, ausgetragen wurde, nahmen nicht nur Straußfurter Teams, sondern auch Mannschaften aus anderen Mitgliedskommunen der Allianz „Thüringer Becken“ teil. Genauso ist es von den Organisatoren des Wettbewerbs auch gedacht: Einfach schauen, was über die Heimatstadt hinaus in den anderen Kommunen geboten wird, teilnehmen und Punkte sammeln, dabei Kontakte knüpfen und einfach ein Stück weiter zusammenrücken.

Selbst gedrehtes Vereinsvideobringt Extrapunkte

Vereine können beim Wettbewerb zudem Extrapunkte sammeln, wenn sie ein Video über ihren Verein erstellen. Dies kann dazu genutzt werden, für den Verein Werbung zu machen, die Sportart vorzustellen oder es können Trainingsvideos zum Nachmachen eingereicht werden. Die Videos werden auf der Internetseite des Zweckverbandes veröffentlicht. Dort hat die Allianz „Thüringer Becken“ auch Tipps zum Videodreh eingestellt.

Und noch ein Hinweis: Wer Lust hat, einmal Tennis auszuprobieren, kann sich bei den nächsten Veranstaltungen einen Gutschein für ein Probetraining abholen. Diese verteilt der Zweckverband für die Abteilung Tennis des Sportvereins Sömmerda. Informationen darüber, wie man bei der Allianz Thüringer Becken-Olympiade teilnehmen kann sowie zu bereits ausgetragenen und noch geplanten Veranstaltungen finden Interessierte im Netz unter: www.allianz-thueringer-becken.de/allianz-olympiade.