Im Landkreis Sömmerda wartet Ostern in allen Farben

Landkreis. Kondition kann nicht schaden am langen Osterwochenende.

Ostern ist nicht alles Ei(n)erlei. Ein bisschen mehr davon gibt es aber im Landkreis Sömmerda schon. Eine Übersicht ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Osterfeuer

Schon am Donnerstag, 6. April, ist ab 18 Uhr Osterfeuer am Sportplatz in Bilzingsleben.

Gleicher Tag, etwas später (18.30 Uhr) lodern die Flammen auch in Schallenburg auf (Treffpunkt an der Feuerwehr).

Am Samstag, 8. April, lodern Osterfeuer in Ellersleben (16 Uhr, Dorfplatz) und in Gebesee (18 Uhr, Gymnasiumswiese hinter der Mehrzweckhalle),

Beim Osterfeuer des SV Empor Buttstädt am Sonntag, 9. April, ab 17 Uhr am Sportplatz sorgt DJ MXT APE für die Klanguntermalung.

Der Chinesische Garten Weißensee öffnet seine Pforten. Foto: Conni Winkler / Archiv

Kurzer Weg nach China

Der Chinesische Garten des ewigen Glücks in Weißensee öffnet erstmals in 2023 seine Pforten für Besucherinnen und Besucher. Am Karfreitag, 7. April, 10 Uhr ist es soweit.

Erster Blick

Der Heimatverein Kannawurf schließt am Karfreitag, 7. April, um 14 Uhr das längste Museum Thüringens auf dem Schlossgelände zum Schauen und Staunen auf. Gäste werden zum Saisonstart musikalisch und mit Gaumenfreuden verwöhnt.

Bei Eggi

Osterparty ist am Karfreitag, 7. April, ab 22 Uhr im Ratskeller Großbrembach. „Swagger“ heizt ein.

Eiersuche

Der Feuerwehrverein Kindelbrück lädt am Karfreitag 14 Uhr zur Eiersuche an die Feuerwehr ein.

Wandern mit Mehrwert

Der Heimatverein Ostramondra lädt am Samstag, 8. April, zur Ostereiersuche ein. Treffpunkt ist 15 Uhr auf dem Schenkplatz, wo man sich einer 2-Kilometer-Schleife mit Stationen am Gartenberg , im Zauberwald und im Schlosspark – mit Überraschungen, Spielen und Eiersuchen am Ende – auch wieder ankommt. Dort wird gegrillt und gefeiert.

Tradition

Der Heimatverein Rastenberg und der Förderverein Raspehaus laden am Samstag, 8. April, ab 9.30 Uhr zum Osterspaziergang ein und versprechen eine „schöne und abwechslungsreiche Tour“. Gestartet wird die Eier-Expedition am Rathaus.

Osterkörbchen

Was wird es Ostern für ein Wetter, wenn der Osterhase in Wenigensömmern auf der Mittelpfütze Osterkörbchen versteckt? Seine Helfer hoffen und wünschen, dass es ein schön wird, damit das Suchen auch richtig Spaß macht. Am Samstag, 8. April, ab 14.30 Uhr, sind die Kinder zum Suchen und die Erwachsenen zu Kaffee, Kuchen und Gebratenem vom Rost willkommen. Die Kleine Kneipe hat geöffnet.

Zaungeister

Zaungeisterfest ist am Ostersamstag, 8. April, ab 15.30 Uhr in Ollendorf auf dem Dorfplatz. Natürlich werden wieder Eier gesucht, vor allem das eine, goldene. Zudem werden die schönsten Zaungeister gekürt.

Feuerwehrstart

An der Feuerwehr in Bilzingsleben beginnt am Samstag, 8. April, 14 Uhr das mit einem Ostereiersuchen verbundene Wandern zur Steinrinne.

Jugendweihe

In vier Durchgängen (9.15 Uhr, 11 Uhr, 12.45 Uhr und 14.15 Uhr) werden im Volkshaus Sömmerda am Samstag, 8. April, aus Jugendlichen junge Erwachsene. Es ist Jugendweihe.

Kabarett

Das Kabarett „Kurz und gut“ gastiert am Samstag, 8. April, in der Kulturarena Tor4 in Sömmerda. Carolin Fischer und Peter Treuner von den „academixern“ aus Leipzig versprechen, dass es „ein aufschauend weit blickend unscharfer aber übersichtlicher Zweikampf“ wird oder„Dreizehn Jahre sind längst nicht genug“. Am Piano sitzt Jörg Leistner. Beginn ist 20 Uhr, Einlass 18.30 Uhr.

Wunschmusik

Was Ihr wollt – DJ Max spielt das bei der Osterparty am Samstag, 8. April, ab 18 Uhr in Straußfurt. Partyzone sind die Vicariescheune und der Floriansplatz.

Ü 30

Den offiziellen Altersnachweis muss liefern, wer am Sonntag, 9. April, zur Ü30-Party mit DJ Doc ins Tor4 in Sömmerda möchte. Einlass ist 20 Uhr.

Kremsertour

Von Ottenhausen starten am Ostersonntag, 10.30 Uhr Kremserfreunde mit ihren Gespannen zur Ausfahrt. Ziel der Gemeinschaft ist die Funkenburg bei Westgreußen. Dort sind zum Saisonstart Eier versteckt.

Die Funkenburg bei Westgreußen ist ab Ostern für Besucher geöffnet. Foto: Christoph Vogel / Archiv

Funkenburg

Die vom ASB-Kreisverband Sömmerda betriebene archäologische Schauanlage bei Westgreußen (Kyffhäuserkreis) startet traditionell zu Ostern in die neue Saison. Am Ostersonntag und -montag ist jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Spielend

Die Mannschter Partysanen sind am Sonntag, 9. April, ab 16.30 Uhr Gastgeber einer Ostereiersuche auf dem Spielplatz in Mannstedt.

Sonntagnacht

Sunday-Night-Fever wird am Sonntag, 9. April, ab 21 Uhr auf dem Saal in Mannstedt versprochen. DJ Elton, Lucas Rogge, DJ Kay, Basti und DJ Sash legen auf.