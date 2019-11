Im Tempel der Kaninchenzucht

Schau mir in die Augen! Diese Begegnung trug sich zwischen Nachwuchszüchterin Jasmin Hoffmann (9) und einem weißen rot­äugigen Zwergwidder zu. Für die Zucht ihrer Dalmatiner-Rex-Kaninchen gewann Jasmin einen Ehrenpreispokal .

Die Zuchterfolge des Jahres konnten die Besucher der Kreisverbandsschau der Rassekaninchenzüchter des Kreisverbandes Sömmerda/Erfurt am Wochenende in der Sporthalle Frohndorf bewundern. 116 Züchter, davon 14 Jugendzüchter, zeigten 640 Tiere in 61 Rassen und Farbschlägen, informierte Peter Muth, Vorsitzender des Kleintierzuchtvereins T 319 Frohndorf und Ausstellungsleiter.