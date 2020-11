Wie viele Stunden Sabine Bauer-Grimm in den letzten Tagen in der Werkstatt für die Adventsausstellung zugebracht hat, kann sie gar nicht sagen. Lohn sind für sie die strahlenden Augen ihrer Kunden, von den es am vergangenen Wochenende viele ab.

Am Samstag und Sonntag hatte die Inhaberin des Geschäftes „Bauer living“ in der Langen Straße in Sömmerda die Türen geöffnet. Offen stand auch der benachbarte Hof der Familie Müller, der in Sömmerda als die alte Stellmacherei bekannt ist. „Anders als in Quedlinburg konnte ‘Advent in den Höfen’ in Sömmerda stattfinden“, strahlt die Unternehmerin über das ganze Gesicht.

Kein Geheimnis macht sie daraus, dass auch große Erleichterung mitschwingt, stand doch lange Zeit nicht fest, ob die Veranstaltung überhaupt stattfinden kann. Schon Anfang des Jahres hatte sie auf der Messe in Frankfurt die Ware für die Weihnachtsgestecke geordert. „Dann kam der Lockdown und keiner wusste, was wird. Ich hatte versucht, Bestellungen zu stornieren, doch das ging oft nicht mehr“, erzählt sie.

Aus heutiger Sicht ist sie froh, dass die Ware kam und sie und ihr Team mit der Produktion von Kränzen und Gestecken für das Weihnachtsfest beginnen konnten. Am Wochenende und sogar schon in den Tagen zuvor hat sie zu spüren bekommen, dass die Kunden etwas Schönes erleben und ihrem Alltag für kurze Zeit entfliehen wollen. Gestecke und Kränze in den Farben Schwarz-Weiß oder im Boho-Style mit Gräsern, Farnen, Eukalyptus und Federn sind in diesem Jahr gefragt. Aber auch Rosé-Töne und Antikgold treffen den Nerv der Kundschaft.

Die Adventsausstellung hat bereits Tradition in Sömmerda. „Seit 2009 sind wir mit unserem Geschäft in der Kreisstadt. Seitdem stellen wir die Schau auf die Beine“, sagt Sabine Bauer-Grimm. Das Sömmerda Geschäft beschreibt sie als „reine Deko-Boutique“. Ein weiteres Geschäft mit Haushalts- und Dekorationswaren gibt es in Artern. Das Haushalts- und Eisenwarengeschäft in Kindelbrück ist das Hauptgeschäft. Es besteht seit 1938 und gilt damit als das älteste Handelsunternehmen im Landkreis Sömmerda. Mit dem Handel von Stabeisen habe alles begonnen. „Irgendwann kamen Kochtöpfe und alles andere dazu“, lacht die Unternehmerin, die gern noch in alten Geschäftsbüchern liest.

Sie selbst ist 1990 in das Unternehmen eingestiegen und hat dem Warenhaus eine eigene Note gegeben. Aktuell sind in den drei Geschäften neun Mitarbeiter tätig. Allein vier davon sind gelernte Floristen. Damit verlasse keine Vase ohne eine Dekoration das Geschäft, sagt sie.

Fündig wurde zur Adventsausstellung Andrea Büchner aus Schallenburg. Den Gutschein, den sie zum Geburtstag geschenkt bekommen hatte, hat sie extra dafür aufgehoben. Das ausgesuchte Gesteck wird einen Platz auf der neuen Flurgarderobe bekommen, verriet sie. Ausschau nach Schmückendem für Tisch und Fenster hielt auch Nancy Röckel aus Leubingen.