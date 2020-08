Immer „die anderen“?

Ein bisschen wie eingequetscht zwischen den Geschäftshäusern wirkt der Bartholomäusturm am Erfurter Anger. Die dazugehörige Kirche wurde schon vor Jahrhunderten abgerissen. Unter den vielen Erfurter Kirchtürmen fällt er nicht besonders auf.

Dafür ist er gut zu hören. Zum 30. Jahrestag der DDR wurde ein Glockenspiel eingebaut, ein Carillon mit 60 Bronzeglocken.

Auch im Kreisgebiet findet sich zumindest eine Bartholomäuskirche in Ringleben, die 1894 im neugotischen Stil erbaut wurde, weitere nicht weit von hier in Wiehe und Edersleben.

Bartholomäus war ein Jünger Jesu. Von ihm wird uns nicht viel berichtet, vielleicht nennt ihn der Evangelist Johannes mit dem Namen Nathanael, er könnte der Bräutigam auf der Hochzeit zu Kana gewesen sein, zu der auch Jesus eingeladen war und etwa 600 Liter Wasser zu Wein hat werden lassen. Das alles ist aber recht fraglich.

Bartholomäus‘ Gedenktag ist der 24. August, genau vier Monate vor Weihnachten. Man begann früher mit den ersten Vorbereitungen und fing an, die Weihnachtskarpfen und -gänse zu mästen. Wer ein Schankrecht hatte, sollte ab diesem Tag schon Most aus den frisch geernteten Äpfeln und Birnen anbieten können. Alte Bauernregeln lassen an „Barthel“ schon den Herbst beginnen und das Wetter würde in den kommenden Monaten ganz ähnlich wie am 24. August sein.

Leider wurde an diesem Tag viel Blut vergossen. Das war 1572 in Frankreich, als es mehrere Religions- und Bürgerkriege gab und in der sogenannten Bartholomäusnacht und der folgenden Zeit tausende Hugenotten, französische Protestanten, ermordet wurden, ein trauriges Ereignis in der französischen Geschichte.

Eigentlich sollte eine königliche Hochzeit des reformierten Heinrich von Navarra mit der Katholikin Margarete dem Land Frieden bringen, doch es kam ganz anders.

Gut 200 Jahre später schreibt Lessing in der Ringparabel, dass es den einzig wahren Glauben gar nicht gäbe und sich die Religionen ohne Vorurteile begegnen sollen. Leider kam auch das anders.

Im Lukasevangelium wird von zwei Männern im Tempel von Jerusalem erzählt. Der eine wusste sich dort darzustellen. Er halte sich an die religiösen Regeln, faste und spende viel von seinem Geld und dankte Gott dafür, dass er nicht so sei wie „die anderen“, vor allem nicht wie der da, der mit ihm in den Tempel gekommen war, ein Zöllner, der mit den römischen Besatzern gemeinsame Sache machte und für sie das Geld eintrieb. In dessen Leben war wohl so manches schief gelaufen und er konnte nur noch beten: „Gott sei mir Sünder gnädig!“ (Lukas 18,13).

Jesus erzählt diese Geschichte, die am Sonntag in den evangelischen Kirche erwähnt wird, er erzählt sie den Jüngern wie Bartholomäus, den vermeintlich Rechtgläubigen wie dem Pharisäer im Tempel und den „anderen“ wie dem Zöllner. Du musst nicht die oder der Beste und Schönste und Erfolgreichste sein. Du darfst zu den „anderen“ gehören, zu Minderheiten am Rande, auch den religiösen, zu den Gescheiterten. Du musst dich nicht in deinem festen Glauben darstellen, aber andere glauben lassen, was und wie sie es möchten.

Vor Gott sind wir alle nicht perfekt und bedürfen der Vergebung. Und deshalb sind Muslime und jüdische Mitbürger(innen), Zugereiste und Menschen mit anderer Kultur nicht die „anderen“, sondern auch die von Gott Geschaffenen und Geliebten. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden; und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. (Vers 14)

Ein schönes Wochenende und einen gesegneten Sonntag!