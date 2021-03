Impfstart im Haus Sommerwind in Buttstädt

Das mobile Impfteam der Stiftung Finneck mit Ärztin Katja Reuter und den Krankenschwestern Ramona Fentner und Susan Lochmann-Wert nahm am Freitag die eigenen Impfaktivitäten im „Haus Sommerwind“ in Buttstädt auf. In dieser Einrichtung wurden die Senioren der betreuten Wohnbereiche, Besucher der Tagespflege sowie Mitarbeiter des Hauses gegen die Infektionskrankheit Covid-19 geimpft. Als erste Seniorin war die 87-jährige Ingeborg Mattausch an der Reihe, die den Impfstoff des Herstellers Biontech erhielt. Im Bild sind Ramona Fentner (links) und Susan Lochmann-Wert mit Finneck-Vorstand Joachim Stopp zu sehen.