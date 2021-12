Sömmerda. Termine vom 16. bis 23. Dezember buchbar. Genaueres lesen Sie hier.

Ab sofort stehen Impftermine für Kinder zwischen fünf und elf Jahren zur Verfügung, informiert die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVT). Dafür würden in den vier größten Impfstellen des Landes entsprechende Kapazitäten freigehalten. Zu diesen Impfstellen gehört auch die in Sömmerda. Die Terminbuchung ist über das Terminvergabe Portal www.impfen-thueringen.de möglich. In Sömmerda gebucht werden können Termine vom 16. bis 23. Dezember 2021 - vormittags und nachmittags, Montag bis Freitag. Geimpft werde mit dem bisher einzigen zugelassenen Impfstoff für Kinder in der betreffenden Altersgruppe von BioNTech/Pfizer.