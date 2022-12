In Diskussionsrunde in Sömmerda Waffenstillstand gefordert

Sömmerda. Teilnehmer unterstützen Forderungen gegen Krieg und Gewalt gegen Frauen.

Drei Thüringer Vertreter hatten vor einiger Zeit an der Internationalen Arbeiterkonferenz gegen Krieg und Ausbeutung in Paris teilgenommen, am Samstag trafen sich nun auf Einladung des Kreisverbands des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) interessierte Bürger im Linke-Büro in der Sömmerdaer Poststraße, um über die Forderungen und Ergebnisse der Konferenz zu diskutieren. Wie der Organisator und amtierende DGB-Kreisvorsitzende Peter Hintermeier berichtet, wurden zu der Veranstaltung 19 Teilnehmer begrüßt.

Die Diskussionsrunde sei eingebunden gewesen in weltweite Veranstaltungen, die an diesem Wochenende in den unterschiedlichsten Formen stattfanden. Debattiert worden sei über auf der Konferenz aufgestellte Forderungen wie sofortiger und bedingungsloser Waffenstillstand, Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine, Abzug der Nato-Truppen aus Europa, kein Cent und keine Waffen für diesen ungerechten Krieg, Milliarden stattdessen für Löhne, Schulen und Krankenhäuser, keine Unterstützung für die kriegsverursachenden Regierungen.

Von der internationalen Frauenkonferenz, die vor der Arbeiterkonferenz stattgefunden hatte, berichtete Vera Schade aus Wenigensömmern. Die weltweite Gewalt gegen Frauen in der Pandemie und jetzt durch den Krieg habe auch in Deutschland weiter zugenommen, deshalb unterstütze man den Kampf der afghanischen Frauen für Schulbildung für Mädchen und gegen Repressalien gegen Lehrerinnen.

Peter Hintermeier, auch Teilnehmer der Konferenz, unterstützte die Forderungen der Frauen und berichtete über Gespräche mit den Teilnehmern aus den anderen Ländern. „Wichtiges Fazit ist, dass der Kapitalismus verantwortlich ist für Krieg und Ausbeutung“, so Hintermeier. Das zeige auch das Handeln der Regierungen. Die Teilnehmer seien sich einig gewesen, dass weitere Diskussionsrunden folgen sollten.