In Eckstedt kommt der Weihnachtsmann mit der Kutsche

In einer glänzenden Kutsche reiste der Weihnachtsmann am Dienstag in Eckstedt von Haus zu Haus und brachte rund 180 Senioren Weihnachtspräsente. Da die Seniorenweihnachtsfeier im Ort coronabedingt ausfallen musste, hatten sich Bürgermeisterin Sabine Schnabel und ihr Bauhofteam eine Überraschung ausgedacht. Gemeindearbeiter Frank Haupt schlüpfte in die rote Robe. Ingolf Schmidt spannte die Kutsche an. Eine weitere Kollegin hatte liebevoll die Geschenkebeutel gepackt. Neben Lebkuchen und Sekt gab es eine Weihnachtsmann-Maske und eine lustig bemalte Rolle Toilettenpapier. Bereits am Morgen wurde am Kindergarten Station gemacht und ein Geschenk der Gemeinde sowie süße Überraschungen übergeben. Die Kutsche hatte der Vogelsberger Karnevalsverein zur Verfügung gestellt. Da keine Pferde zur Hand waren, kam ein kleiner Traktor zum Einsatz.