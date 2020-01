Arien und Leonie waren in den Weihnachtsferien auch schon in der Schwimmhalle.

In Ferien andere Öffnungszeiten

Noch bis zum Ende der Weihnachtsferien gelten für die Schwimmhalle in Sömmerda geänderte Öffnungszeiten. Wie das Team der Stadtwerke Sömmerda GmbH informierte, ist die Halle am heutigen 2. Januar von 9 bis 19 Uhr geöffnet, von 9 bis 22 Uhr ist Männer-Sauna. Am morgigen 3. Januar ist die Wassertemperatur beim Warmbadetag von 7 bis 22 Uhr höher als sonst, von 9 bis 22 Uhr ist erneut Männer-Sauna.

Am Samstag, dem 4. Januar, wird von 10 bis 18 Uhr zum Warmbadetag mit Riesenrutsche eingeladen, von 9 bis 19 Uhr ist Mischsauna. Ebenfalls Mischsauna ist am Sonntag (5. Januar) von 9 bis 18 Uhr, im gleichen Zeitraum ist auch die Schwimmhalle geöffnet.

Ab 6. Januar gelten dann wieder die gewohnten Öffnungszeiten.