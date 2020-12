Zum Ende des Sommers 1968 entstand in Sömmerda dieses Foto. Es zeigt ein Filmteam bei Dreharbeiten auf der sogenannten Langen Brücke. Die alte Eisenkonstruktion war bereits für die Demontage vorbereitet. Längst verwehrten zu beiden Seiten aufgestellte Holzzäune die Überfahrt, auch der einstige Straßenbelag fehlt. Während die Beleuchter mit ihren Scheinwerfern für die gewünschte Helligkeit sorgten, war die Kamera startbereit.

Wir sehen einen großen, hageren Mann auf dem Kamerawagen stehend. Wie durch ein Band, in diesem Fall ein ausgerolltes Maßband, ist der Regisseur mit zwei Schauspielern verbunden. Horst Seemann (1937 – 2000) arbeitete damals in Sömmerda mit seinem Team an Schauplätzen, die ihm für die Geschichte, die er erzählen wollte, optimal erschienen. Mit dem Abstand der Jahre wird sein Werk, der Spielfilm „Zeit zu leben“, von den einen nur noch als „zeitgeschichtlich interessanter Gegenwartsfilm“ eingestuft, „der die Phase eines ‚romantischen Realismus‘ bei der Defa einläutet“ (www.filmdienst.de). Andere verweisen auf den Publikumserfolg in der DDR mit über zwei Millionen Kinobesuchern.

Seemann selbst formulierte es 1972 für sich so: „Die privaten Interessen in Übereinstimmung zu bringen mit den gesellschaftlichen und kollektiven, damit wird die entwickelte sozialistische Gesellschaft charakterisiert.“ Wer heute rückblickend urteilt, hat es einfacher. Umstände und Personen sind jedoch immer in ihrer Zeit zu sehen. Seemann hat in jener Schaffensphase die Handlung des Films mit ideologischen Deklarationen kombiniert: Arbeit als lebensnotwendiges Element, ebenso das Bekenntnis zur DDR und die Freundschaft zur Sowjetunion.

Um die Zensur zu umgehen, war im Szenarium, das der Weimarer Schriftsteller Wolfgang Held (1930 – 2014) in Anlehnung an das Leben des deutschen Kommunisten Lorenz Lochthofen (1907 – 1989) geschrieben hatte, sowie im Drehbuch (Seemann/Held) ein ganz wesentlicher Sachverhalt geändert worden. Lochthofen, der 1930 aus dem Ruhrgebiet vor den erstarkenden Nationalsozialisten in die Sowjetunion geflohen war, gehörte dort sieben Jahre später zu den unzähligen Opfern der Stalinistischen Säuberungsaktion. Seiner Verurteilung zu acht Jahren Zwangsarbeit folgten zwei Jahrzehnte im Straf- und Arbeitslager Workuta, einem berüchtigten Gulag. Diese für die wahre Geschichte sowie die des Films wichtige Tatsache wurde jedoch in das faschistische Konzentrationslager Buchenwald verlagert.

In Sömmerda leitete Lochthofen von 1961 bis zu seinem Ausscheiden 1965 aus gesundheitlichen Gründen das Büromaschinenwerk, einen Großbetrieb mit 9000 Beschäftigten im Bezirk Erfurt.

Interessierte können den Film heute als DVD im Doppelpack mit „Suse liebe Suse“ (1974/75), ebenfalls von Seemann, im Internet kaufen. Vielleicht wird er aber mal in Sömmerda öffentlich gezeigt. Es wäre auch ein Wiedersehen mit Komparsen und den Drehorten Kulturhaus (heute Ärztehaus), Stadtpark und der alten Eisenbrücke vor mehr als 50 Jahren.

Wie es manchmal gelingt, den Fotografen zu sprechen

Die Aufnahme, die mir als Papierabzug vorliegt, stammt von Günter Pambor. Über seine Internet-Seite „Photodesign-Pambor“ und die dort angegebene Telefonnummer habe ich ihn in Kerspleben, einem Ortsteil von Erfurt, erreicht und lange mit dem 77-Jährigen gesprochen. Obwohl wir uns nie persönlich begegnet sind, war es doch ein informativer Austausch über seine Zeit (1966 bis 1975) als fest angestellter Fotograf der Tageszeitung „Das Volk“, seinen Werdegang in der Selbstständigkeit, Bücher (u. a. mit den Erfurter Autoren Heinz Stade und Steffen Raßloff) und die Freude am Musizieren in der Jazzband „Ulrike Ewald & Friends“.

Beim „Volk“ lieferte der junge Mann für zwei Lokalausgaben die Fotos, für Arnstadt und Sömmerda. „In Sömmerda hat immer Eddi Zellmer, der Redakteur, für mich die Liste vorbereitet. Was aktuell und für die nächsten Ausgaben zu erledigen war, wurde abgearbeitet. Das hieß, rein ins Auto und los, raus und das Foto machen, dann gleich weiter.“ An den Termin bei den Filmaufnahmen auf der Langen Brücke konnte sich Günter Pambor absolut nicht mehr erinnern.

Der Papierabzug seines Fotos, den ich ihm als „Gedankenstütze“ per E-Mail geschickt habe, gefiel ihm offenbar aber immer noch. Auch in meiner „Volk“-Zeit war es üblich, dass ein Redakteur den Fotoplan vorbereitete. Eine aufwendige Arbeit, verbunden mit so mancher Unwägbarkeit. Karin Kurze war die letzte Fotografin, die nach dem System des tageweisen Einsatzes in Erfurt (Labor), Sömmerda und Arnstadt gearbeitet hat.

Zwei Unstrut-Brücken und nun noch ein Schöpfwerk

Als aus der Zeitung die „Thüringer Allgemeine“ wurde, bekamen die zahlreichen Lokalausgaben fest angestellte Fotografen. Zu verdanken war das Chefredakteur Sergej Lochthofen, der einer Bildarbeit besondere Aufmerksamkeit schenkte. Sömmerdas erste Foto-Mitarbeiterin war Ina Renke und ist es bis heute geblieben, nunmehr als Redakteurin.

Die Brücke aus der Maschinenfabrik und Eisengießerei des Franz von Dreyse (1822 – 1894) vor dem Weißenseer Tor ersetzte ab 1892 als erste eines der drei Holzbauwerke (Riedtor, Brauhaus/Rohrhammer und alte Kreis-Chaussee) über die Unstrut. Mit Fertigstellung der beiden neuen Brücken (Beginn 1961/Freigabe 1964) der B 176 über den Mühlgraben und die Unstrut hatte die Eisenkonstruktion ausgedient. Es soll übrigens eine Art Mutprobe gewesen sein, über den Brückenbogen zu balancieren. In ihren mehr als 70 Jahren trotzte die Brücke mehrfach dem Hochwasser (so auch Ende November 1939) und der beabsichtigten Sprengung am 11. April 1945.

Wie aus überlieferten Aufzeichnungen (zum Beispiel von den Sömmerdaern Gerd Leuthäuser und Karl-Heinz Mehring) bekannt ist, misslangen zwei Versuche, die Brücke vor dem Einmarsch der aus Richtung Straußfurt-Tunzenhausen anrückenden amerikanischen Truppen zu sprengen.

Wer heute unweit vom ehemaligen Werkstor 8 zwischen Berufsschule und Unstrut-Radweg steht, der bekommt eine vage Vorstellung vom Verlauf der einstigen Weißenseer Chaussee. Ein gewaltiger Kubus dominiert jetzt das Bild. Mich erinnert er etwas an das Aussehen des neuen Bauhaus-Museums in Weimar. Im Zuge des Hochwasserschutzes der Stadt Sömmerda entsteht hier im Auftrag des Freistaates Thüringen ein rund 5,8 Millionen Euro teures Schöpfwerk, das im November 2021 in Betrieb gehen soll. Der nicht selten erlebte und gefürchtete Rückstau bis zum Stadtpark, Freibad und in Teile der Altstadt müsste dann der Vergangenheit angehören.

Sömmerda war nicht nur einmal Drehort für einen Film. Beispiele jüngeren Datums sind die TV-Komödie „Willkommen in Kölleda“ (2012) mit Szenen aus der Dreyse-Mühle und der Kinderfilm „Blöde Mütze (2007), wo der Untere Bahnhof in Sömmerda und die schöne Umgebung von Schallenburg zu sehen waren. Nicht zu vergessen: „Drei Tage im April“, der Film, der 1994 auf dem Bahnhof Griefstedt, in Sömmerda und in Hardisleben gedreht wurde.