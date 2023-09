In Kindelbrück steht ab Sonntag der Wunschbaum-Briefkasten

Kindelbrück. Vor dem Weihnachtsblock in der Straße des Friedens werden wieder Wunschzettel und Geldspenden für bedürftige Kinder gesammelt.

Weihnachtsdekoration und Lebkuchen in den Supermarktregalen erinnern bereits seit Wochen daran, dass das Fest der Liebe nicht mehr weit entfernt ist. Mit den Gedanken in der Weihnachtszeit sind auch schon die Initiatoren der Wunschbaum-Aktion in Kindelbrück.

Nach der Premiere 2019 wird nun zum 5. Mal um Unterstützung in einer guten Sache gebeten. Sozial benachteiligten Kindern aus bedürftigen Familien soll ein Weihnachtswunsch erfüllt und damit ein Strahlen ins Gesicht gezaubert werden. Bislang konnten dank vieler Spendenwilliger und Sponsoren 246 Kinderwünsche erfüllt werden.

Ab Sonntag, den 1. Oktober, wird am Weihnachtsblock (das Mehrfamilienhaus in der Straße des Friedens 11 – 12 in Kindelbrück) der Wunschbaum-Briefkasten aufgestellt. Dort können die Wunschzettel für ein Geschenk im Wert von 30 Euro eingeworfen werden. „Dabei nicht den Namen und das Alter des Kindes vergessen sowie einen Telefonkontakt für Rücksprachen“, bittet Initiatorin Melanie Weidner. Schön wäre auch, wenn die Kinder eine Bastelarbeit am Weihnachtsbaum vor dem Haus hinterlassen würden.

In der Straße des Friedens ist das Mehrfamilienhaus Hausnummer 11 bis 12 in der Adventszeit der Weihnachtsblock. Foto: Ina Renke / Archiv

Die helfenden Hände vom Weihnachtsblock sind bereits dabei, weitere Dekorationen für die Adventszeit zu bauen. Schon in den letzten Jahren war das Haus Anlaufpunkt für Schaulustige und gar Besucher in Reisebussen. Bei allem Blingbling soll aber nicht der gute Zweck vergessen werden. Geldspenden, von der kleinen Münze bis zum großen Schein, fließen in die Wunschbaum-Aktion. „Ab dem 15. November sind die Spender und Sponsoren herzlich eingeladen, unsere Aktion zu unterstützen. Wer spenden oder selbst ein Paket packen möchte, kann sich die Kinderwünsche per WhatsApp zuschicken lassen“, so die Kindelbrückerin.

Geplant sei, die Geschenke den Kindern im Rahmen eines kleinen Weihnachtsmarktes vor dem Weihnachtsblock am 9. Dezember zu übergeben.

Weitere Informationen unter Telefon: 01525 / 7399082