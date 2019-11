Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Schlängellinien auf A 71: Polizei stoppt bei Erfurt betrunkenen Lkw-Fahrer

Wegen Trunkenheit am Steuer hat die Polizei am Mittwochabend einen Lkw-Fahrer auf der Autobahn 71 aus dem Verkehr gezogen. Zuvor hatten sich mehrere besorgte Autofahrer gemeldet, weil ein Lkw am Andislebener Kreuz in Schlängellinien fuhr, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Der Fahrer sei mit dem Lastwagen auf die A 71 aufgefahren und habe dort die Geschwindigkeit teilweise auf 20 Kilometer in der Stunde reduziert.

An der Abfahrt Roter Berg stoppte eine Streifenwagenbesatzung schließlich den Lastwagen. Bei einem Alkoholtest zeigte sich dann den Angaben zufolge der Grund für die auffällige Fahrweise des Mannes: Das Gerät zeigte bei ihm einen Wert von mehr als 1,1 Promille an. Neben einer Blutentnahme erwartet den 64-Jährigen nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.