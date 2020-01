Schloßvippach. Carnevalverein lädt zu mehreren Veranstaltungen in den Ratskellersaal ein und bietet Tänze, Sketche und Auftritte in der Bütt.

In Schloßvippach bebt das Parkett

Unter dem Motto „Konto leer, Flaute im Bett – beim Vippacher Fasching bebt das Parkett“ erwartet die Gäste des Schloßvippacher Carnevalvereins 1958 in dieser Saison ein tolles Programm, verspricht die Vereinsvorsitzende Yvonne Bursch.

Seit Wochen schon proben die Aktiven des Vereines ihre Auftritte. So sind unter der Leitung der ehrenamtlichen Trainerinnen tolle Tänze einstudiert worden, so Yvonne Bursch. „Fleißige Schreiberlinge haben sich Sketche und Texte für die Bütt ausgedacht, die es zu üben galt. Und so langsam steigt nun bei allen das Lampenfieber“, berichtet sie.

Die Veranstaltungen finden wie gewohnt auf dem Schloßvippacher Ratskellersaal statt. Das wird aber vorerst zum letzten Mal sein, denn der Ratskellersaal wird umfassend saniert. Für die nächste Session werden sich die Schloßvippacher Faschingsfreunde dann voraussichtlich einen neuen Veranstaltungsort suchen müssen.

Folgende Termine stehen an: 8. Februar, 14.33 Uhr, Kinderfasching mit Spiel und Spaß und 20.11 Uhr Prunksitzung mit Programm des SCV, anschließend Party mit „World of Beats“; 9. Februar, 15.11 Uhr, Dämmerschoppen mit Programm des SCV und Gastvereinen; 16. Februar, 14.33 Uhr, Familienfasching mit Programm des SCV.

Für die Prunksitzung am 8. Februar läuft der Kartenvorverkauf über Biana’s Blumenboutique in Schloßvippach. Restkarten sind auch an der Abendkasse erhältlich. Für alle anderen Veranstaltungen gibt es keinen Kartenvorverkauf, hier sind die Karten nur an der Tages-/Abendkasse erhältlich.