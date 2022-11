Zwei Jahre gab es keinen Weihnachtsmarkt in Schloßvippach. Die Vereine waren erfinderisch. 2020 war Wolfgang Neumeier in die Rolle des Nikolaus geschlüpft. Begleitet wurde er von den Engelchen Anika Germanus und Yvonne Bursch. Besucht wurden die Kinder in Schloßvippach und Dielsdorf.