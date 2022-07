In Sömmer werden Geräte wieder flott und doch nicht Schrott

Sömmerda. Reparieren statt wegwerfen heißt es im Sömmerdaer „Repair Café“, in dem Mechaniker kostenlos aber nicht umsonst werkeln. So funktioniert das.

„Was ewig hält bringt kein Geld“. Dieser sich auf kapitalistische Auswüchse beziehende Spruch verliert zumindest im „Repair Café“ des ASB-Familienzentrums Sömmerda mit jedem reparierten Ding etwas mehr seinen Schrecken. „Wir verhindern mit unserer Arbeit, dass nicht sinnlos immer neuer Kram gekauft wird und leisten einen Ressourcen schonenden Beitrag für den blaue Planeten. Dafür spende ich gern meine Arbeitskraft“, sagt Christian Kley, Industrieelektroniker. Der 40-jährige Kölledaer musste, als er von diesem Dienstleistungsbetrieb erfuhr, nicht lange überlegen, um zu erkennen, dass sein Wissen und sein handwerkliches Geschick dort wertvoll sind.

Für Kley steht wie für die vier anderen ehrenamtlichen Tüftler der Umweltaspekt im Vordergrund, nicht der kommerzielle. Aber auch die Hoffnung schwingt mit, das das Reparierte noch lange hält, wie bei einem frisch „operierten“ Sternradio aus DDR-Zeiten, das seinen Besitzer seit der Jugend begleitet und einen hohen emotionalen Wert hat.

Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mit detektivischem Gespür sind die Mechaniker auf Fehlersuche

Ulrich Schinköthe repariert einen hölzernen Spielzeug-Kran im Café des Familienzentrums. Foto: Jens König

Oft sind es Kleinigkeiten, die dazu führen, dass ein Gerät seine Arbeit verweigert. „Die Mechaniker können mit ihrem detektivischen Gespür meist schnell helfen“, weiß Steffi Goldschmidt, Leiterin des ASB-Familienzentrums. So geschehen bei einem Lüfter, den Sylvia Wächter mitbrachte. Der Sömmerdaerin ist in dem Gerät eine Sicherung ausgestiegen. Kley bestellte das Teil für schmale fünf Euro. „Nach dem Einbau läuft er wieder wie ein Bienchen“, sagt er. „Toll ist, dass ich bei der Reparatur nicht nur dabei sein, sondern sogar mitmachen darf. Da bekomme ich einen ganz anderen Blick auf das Technische und die Hemmschwelle, sowas bei Bedarf mal selber anzugehen, sinkt enorm“, freut sich Wächter.

Während der Lüfter-Reparatur zaubert am Nachbartisch Ulrich Schinköthe einem hölzernen Kran eine Kurbel an den Ausleger. Die alte war weggeknackst. „Da hatte ein Kind wohl zu viel Kraft“, scherzt er. Das neue Teil konstruierte er nach dem Vorbild des alten und leimt es gerade ein.

Der Diplomingenieur für Feinwerktechnik hat als Prüfgeräteentwickler bis zur Rente seine Brötchen verdient, ist das dritte mal auf der Gastgeberseite und arbeitet gerade nacheinander ab, was an Aufträgen reinkommt. „Geht nicht, gibts dabei nicht — fast nicht“, sagt der 67-jährige.

Wegen mangelnder Ersatzteile nicht jedes Problem lösbar

Vielleicht nicht für jede, aber für viele Aufgaben ist das passende Werkzeug im Repair Café bereits vorhanden. Foto: Jens König

Der nächste Patient auf seinem OP-Tisch ist ein betagter CD-Player mit Radio, ein Plastikbomber, der sein Gnadenbrot in einer Laube frisst, dort regelmäßig Lautstärke zeigen durfte, bis sein Regler selbige nicht mehr regeln wollte.

Kein großes Ding für Schinköthe, der den sich fehlverhaltenden Spieler ratzfatz wieder das Arbeiten lehrt.

Dem beutellosen Staubsauger eines britischen Herstellers kann trotz gutem Allgemeinzustand nicht geholfen werden. An einer defekten Dichtung läge es. Ersatzteile seien wegen strenger Markenrechte dafür nicht zu bekommen, sagt der 71-jährige Bernhard Pitzler, ehemaliger Elektriker, der zuhause auch alles selber repariert. Er freut sich, wenn er dankbaren Menschen ins Gesicht schauen kann, bevor sie ihre reparierten Sachen wieder mit nach Hause nehmen. „Aus Alt kann bei uns zwar nicht Neu aber wieder Brauchbar werden“, sagt Anja Dell, pädagogische Mitarbeiterin des ASB-Familienzentrums. Weiter betont sie, „dass all das, was das Team wieder flott kriegt, eben nicht so schnell im Müll landet.“

Dell kümmert sich, während an den Reparaturtischen fleißig gewerkelt wird, um die Betreuung der Kunden, erklärt die Gepflogenheiten und füllt mit ihnen einen notwendigen Zettel, die Verzichtserklärung aus. Die schafft Klarheit im Falle, das wenn trotz besten Wissens und Gewissens Schaden entsteht, dafür keine Haftung übernommen werden kann. „Es wäre ziemlich ungerecht, den Hilfsbereiten das Risiko der Haftung aufzubürden“, sagt Anja Dell, die ihren Gästen während der Reparaturen Kaffee und Kuchen kredenzt.

Das „Repair Café“ hat am ersten Freitag jedes Monats von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Wegen der Schulferien aber erst wieder am 2. September. Mitgebracht und gemeinsam mit Experten oder unter Anleitung auch alleine repariert werden können kaputte Geräte, Kleidung oder elektrische Spielzeuge. Kontakt: per E-Mail an familienzentrum@asb-soemmerda.de oder telefonisch unter Telefon: 03634 /612518.