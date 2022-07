In St. Bonifatius mit Harfenklängen auf Gedankenreise

Stefan Kießling an der Orgel und Jessyca Flemming an der Harfe begeistern beim Konzert in der Sömmerdaer Bonifatiuskirche.

Sömmerda. Wo der Thüringer Orgelsommer mit einem weiteren Konzert im Landkreis gastiert, lesen Sie hier.

Mit keltischen Weisen und eigenen Interpretationen nahm am Donnerstagabend Harfenistin Jessyca Flemming die Konzertbesucher in der Bonifatiuskirche mit auf Gedankenreise, während Organist Stefan Kießling mit Stücken etwa von Rheinberger und Zingel das Publikum begeisterte. Der Thüringer Orgelsommer ist nach dieser Veranstaltung in Sömmerda noch einmal am 7. Juli, 19 Uhr, in der Rastenberger Coudraykirche zu Gast. Hier wird der Knabenchor der Maîtrise des Chartreux Lyon musizieren.