In und um Sömmerda kommt es zu Einschränkungen im Mobilfunkempfang

An einer Funkanlage in der Sömmerdaer Innenstadt finden Modernisierungsarbeiten statt.

Sömmerda. Eine Funkanlage wird modernisiert. Welcher Anbieter betroffen ist und wie lange die Arbeiten dauern sollen.

Kunden des Anbieters O2-Telefonica müssen am Donnerstag, 20. Juli, mit Einschränkungen im Mobilfunknetz in Sömmerda rechnen. Zwischen 8 und 16 Uhr nimmt das Unternehmen Modernisierungsarbeiten vor. Wie die Pressestelle des Unternehmens mitteilte, tauschen Netztechniker Bauteile an einem zentralen Mobilfunkstandort in der Innenstadt aus.

In dieser Zeit könne es für Kunden in Sömmerda und Umgebung unter Umständen zu temporären, lokalen Einschränkungen bei der mobilen Telefonie und Datennutzung kommen, da der Standort auch umliegende Mobilfunkmasten vernetze. Durch die Maßnahme soll die Leistungsfähigkeit des Netzes für höhere LTE- und 4G-Datenraten sowie den 5G-Ausbau verbessert werden.