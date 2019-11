Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Weihnachtsstimmung lesen

Sömmerda. Dieses Jahr packte mich schon außergewöhnlich früh meine Weihnachtsvorfreude. Statt überfüllter Weihnachtsmärkte genieße ich dieses Gefühl lieber mit einem weihnachtlichen Buch auf meiner Couch. Kekse dazu sind keine Pflicht, verschönern aber die Situation ungemein.

André Kudernatsch durfte ich bereits 2016 zu einer Veranstaltung im Dreysehaus kennenlernen und war sofort von seinem Humor und seiner unkomplizierten Gelassenheit begeistert. Mit seinem Buch „Auweia, Weihnachten“ fand er eine Möglichkeit, seiner Aussage nach auch ohne musikalisches Talent zum weihnachtlichen Kulturprogramm beitragen zu können.

Der Erfurter bringt ziemlich gut auf den Punkt, was das Weihnachtsfest in Deutschland und insbesondere in Thüringen bedeutet. Er erfasst die Weihnachtsmarkt-Situation, erläutert, was es für verschiedene Arten von Weihnachtsmarktbesuchern gibt und dass die Weihnachtszeit eigentlich schon nach den Sommerferien indirekt beginnt. Mit kurzen Anekdoten und eigenen lustigen Gedichten bringt er seine Leser mit einem großen Schmunzeln in Weihnachtsstimmung. Er weiß aus eigener Erfahrung, wie unterschiedlich der Weihnachtsmusikgeschmack von Männern und Frauen ist, und hat Ideen, wie man sich darauf einigen kann.

Anhand eines Extremfalls beschreibt er, wie oft man im schlimmsten Fall an den Weihnachtsfeiertagen Kartoffelsalat essen muss und was es noch für typische Gerichte für diese Zeit gibt. Er weiß auch, was man an der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester wirklich schätzen kann und wie man diese am besten nutzt. Unterstützt werden seine Texte durch urkomische Bilder von Thomas Leibe, die dem ganzen Buch noch mehr Charme verleihen. Auch die kurzen witzigen Gedichte im Buch haben mir sehr gefallen.

Dieses Buch ist die ideale Lektüre, um in Weihnachtsstimmung zu kommen (für Weihnachtsfans) und um doch noch die schöne Seite des Festes mit einem Lächeln anzuerkennen.