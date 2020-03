Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Infektionsstützpunkt entsteht in Sömmerda

Zum Schutz von Mitarbeitern und Patienten richtet die Ambulante Medizinische Versorgung GmbH einen separaten Praxisbereich für infektionserkrankte Patienten an fast allen der 16 Thüringer Standorte des Unternehmens ein. In der Erfurter Straße 45 in Sömmerda soll dieser neue Infektionsbereich in den kommen zwei Tagen in Betrieb genommen werden, berichtet Geschäftsführer Dr. Volker Kielstein. Patienten des Standortes Straußfurt sollen mit einer Infektion ebenfalls nach Sömmerda kommen.

Bereits seit Dienstag arbeiten die Infektionsstützpunkte in Erfurt und Jena.

Die Räume werden nicht nur von den regulären Praxen abgetrennt, sondern sind auch nur über einen separaten Eingang erreichbar. Grund für diese Maßnahmen ist zum einen die immer weiter steigende Zahl der Coronafälle in ganz Deutschland, zum anderen sind es die fehlenden Schutzmaterialien. „Es sind derzeit weder Anzüge oder Mundschutz noch Desinfektionsmittel verfügbar“, so Kielstein.

Um mit den Restbeständen haushalten zu können und um die nicht infektiösen Patienten und Mitarbeiter nicht zu gefährden, sei eine strikte Trennung unumgänglich. „Es ist ein echter Spagat unsere Patienten zum einen vollumfänglich weiter zu versorgen und zum anderen uns als Personal zu schützen“, sagt der Geschäftsführer.

Alle Patienten mit einer Infektion, egal welcher Art, sollen zunächst in den Infektionsbereich umgeleitet werden, wo zunächst ein Abstrich gemacht wird, der auf Coronaviren testet. „Wir können nach der teilweise sehr unterschiedlichen Symptomatik in keinem Fall mehr ausschließen, dass es sich vielleicht um einen Coronafall handelt“, so Kielstein. Es gebe keine eingrenzbaren Risikogebiete mehr, wie noch vor einer Woche. Seit Montag ist auch ein bestätigter Fall in Thüringen bekannt.

Sind sich Patienten unsicher, ob sie das Coronavirus bereits in sich tragen, können auch Angehörige ein bereits vorbereitetes Paket in den Praxen abholen und den Abstrich zu Hause machen. Zusätzlich wurde eine Hotline und eine Videosprechstunde eingerichtet.

Das medizinische Versorgungszentrum hat eine Hotline eingerichtet, an die sich unsichere Patienten wenden können: 0361 / 6010930.