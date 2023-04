Infoabend für werdende Eltern in Sömmerda

Sömmerda. Auch eine Führung durch Kreißsaal und Station ist geplant.

Am Dienstag, dem 18. April, lädt die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe des KMG-Klinikums Sömmerda wieder zum kostenlosen Informationsabend für werdende Eltern ein. Die Veranstaltung findet mit Bitte um Voranmeldung im Sparkassentreff in der Bahnhofstraße statt. Beginn ist um 18 Uhr.

Thoralf Amse, seit Januar dieses Jahres neuer Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe: „Ich freue mich auf den Infoabend und darauf, mich den werdenden Eltern und Großeltern vorstellen zu können. Der frühzeitige Kontakt vor einer Geburt ist mir wichtig, denn unser Fokus liegt auf natürlichen Geburten mit optimaler Sicherheit für Mutter und Kind.“

Werdende Eltern können sich auf Informationen inklusive Kreißsaal- und Stationsführungen freuen, so die Klinik weiter. Es gebe Einblicke in den geburtsmedizinischen Standard sowie in die familienorientierte Geburtshilfe und die Versorgung der Neugeborenen und Mütter. In kurzen Vorträgen werden Fragen rund um das Thema Geburt beantwortet, beispielsweise zur Geburtsvorbereitung und Wochenbettbetreuung sowie zu Rückbildungskursen und zum Thema Risikogeburt.