Informationstag in Elxleben: Kreis Sömmerda wappnet sich für Hochwasser

Elxleben. Nach den Katastrophen vor zwei Jahren soll auch in Thüringen mehr vorgesorgt werden. Wann der Informationstag stattfindet und wer teilnehmen kann.

Infolge der Hochwasserkatastrophen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfahlen im Sommer 2021 will sich auch Thüringen gegen solche Extremwetterereignisse wappnen. Dazu findet am Donnerstag, 24. August, zwischen 15.30 Uhr und 19 Uhr ein Hochwasserinformationstag in der Turnhalle der Regelschule Elxleben statt. Das teilte der Gewässerunterhaltungsverband Gera-Gramme mit.

Für die Schadensbegrenzung im Hochwasserfall sei die Vernetzung und damit die Kommunikation und Information der Akteure vor Ort untereinander von entscheidender Bedeutung, heißt es in der Mitteilung.

Im Fokus der Veranstaltung ständen Informationen über bekannte Hochwasserrisiken in der Region, Verantwortlichkeiten bei der Vorsorge und Abwehr, Meldewege sowie vorhandene Unterstützungsangebote.

Thüringer Aufbaubank klärt über Fördermöglichkeiten auf

Unter anderem sind Vorträge von Mitarbeitern des Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz und des Ministeriums für Inneres und Kommunales geplant. Die Thüringer Aufbaubank wird zudem darüber aufklären, welche Fördermöglichkeiten für Hochwasserschutz und Starkregenvorsorge zur Verfügung stehen. Der Informationstag richte sich neben den gesetzlichen Vertretern der Verbandsmitglieder insbesondere auch an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt- und Gemeindeverwaltungen und des Landkreises, Fachberater zu dem Thema Hochwasserschutz sowie Führungskräfte der Wasser- und Feuerwehren und der Leitstellen.

Turnhalle Regelschule Elxleben, 24. August, 15.30 bis 19 Uhr. Anmeldung bis 16. August. Anmeldeformular kann per E-Mail an michael.sommer@erfurt.de angefordert werden. Teilnahme kostenlos. Rückfragen bei Michael Sommer unter Telefon: 03616551885.