Infos aus erster Hand für Landsenioren

Einen gemütlichen und informativen Nachmittag verlebten Freitag mehr als 180 Gäste im Sömmerdaer Volkshaus. Die Landseniorenvereinigungen Sömmerda und Erfurt hatte zu ihrer Jahreshauptversammlung eingeladen. Beide gemeinnützige Vereine vertreten die Interessen der Landwirte im Ruhestand und sind gleichsam Ansprechpartner für Seniorinnen und Senioren aus dem ländlichen Raum.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen ergriffen mehrere Redner das Wort, die das Thema Landwirtschaft, Senioren und ländlicher Raum beleuchteten. Uwe Läufer, stellvertretender Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Erfurt-Sömmerda, schaute rückblickend auf das letzte und dieses Jahr. Nicht nur die Witterung mache den Landwirten zu schaffen, sondern auch die Neuordnung des Thüringer Wasserwirtschaftsrechts sowie der fehlende Rückhalt in der Politik und in der Bevölkerung. Über die Versorgung im ländlichen Raum sprach Landrat Harald Henning. Dass mit der immer älter werdenden Bevölkerung größere Aufgaben auf die Kommunen in der Seniorenbetreuung zukommen, griff Christian Karl, erster Beigeordneter des Sömmerdaer Bürgermeisters, auf. Barbara Wünsche, Regionalreferentin des Bauernverbandes, gab Informationen zur Initiative Heimische Landwirtschaft.

Doch nicht nur fachliche Belange, die auf großes Interesse im Publikum stießen, standen an diesem Nachmittag auf der Tagesordnung. Kaffee, Kuchen und zünftige Tanzmusik bescherte den Gästen einen abwechslungsreichen Nachmittag. „Das ist auch das Anliegen unseres Vereins, die Leute vom Dorf mitzunehmen“, erklärten unisono Karl-Otto Stockhaus und Heinz Reckardt für den Vorstand Sömmerda und Erfurt. (ir)