Internetbetrug mit Kryptowährungen im Landkreis Sömmerda: Männer verlieren 80.000 Euro

Sömmerda. Betrüger haben im Landkreis Sömmerda zwei Männer um ihr Geld gebracht. Laut Polizei hatten die 46- und 54-Jährigen im Internet in sogenannte Kryptowährung investiert.

Im Landkreis Sömmerda sind zwei Männer von Betrügern um ihr Geld gebracht worden. In den vergangenen Tagen hatten diese im Internet laut MDR-Polizeibericht in digitales Geld - sogenannte Kryptowährung - investiert. Den Männern im Alter von 46 und 54 Jahren wurden hohe Gewinne versprochen. So ließ es einer der beiden zu, dass die Betrüger auf seinen Namen ein Darlehen aufnahmen. Der andere ermöglichte den Tätern einen Fernzugriff auf seinen Computer.

Statt Gewinne zu erzielen, verloren die Männer so in der Summe mehr als 80.000 Euro.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.