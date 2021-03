Inzidenzwert steigt im Kreis Sömmerda auf 201,7

Wieder gestiegen ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Sömmerda. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab sie am Sonntag mit 201,7 an, am Freitag lag der Wert noch bei 193. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Covid-19-Fälle stieg auf insgesamt 2579, das sind laut RKI 56 mehr als am Freitag. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

