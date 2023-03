Landkreis. Das Wochenende bleibt bezüglich Corona meldefrei.

Der Inzidenzwert für den Landkreis Sömmerda liegt am Montag unverändert bei 26,2, nachdem am Wochenende keine Covid-Neuinfektionen vom Gesundheitsamt an das Berliner Robert-Koch-Institut gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Fallzahl beträgt somit weiterhin 18. Seit Beginn der Pandemie waren beziehungsweise sind im Landkreis Sömmerda 27.760 Menschen an Corona erkrankt und 270 Personen im Zusammenhang mit Sars-Cov-2 verstorben.