Jagd unter geänderten Bedingungen

Weil der Waldzustand so desolat ist, mussten im vergangenen Jahr einige Jagden in der Region ausfallen. Niemand könne genau einschätzen, wie sich vertrocknete, 75 bis 90 Jahre alte Buchen bei Wind verhalten, deshalb seien einige geplante Termine aus Sicherheitsgründen abgeblasen worden, resümierte der Vorsitzende der Kreisjägerschaft, Rüdiger Fladung.

Er blickte in der Mitgliederversammlung der Kreisjägerschaft am Samstag im Sömmerdaer Volkshaus auf ein „bewegtes, aber unspektakuläres Jahr“ zurück. Die Jäger beteiligen sich am Ausbau des Schießstandes Udestedt, der im Frühjahr fertig und dann auch für die Jäger nutzbar sein soll. Der leider auf höchstens sechs Mitglieder geschrumpfte Bläserchor trat unter anderem beim Hubertusgottesdienst in Bachra auf, es gab etliche Brauchbarkeitsprüfungen für Hunde, und die Kreisjägerschaft beteiligte sich mit dem Infomobil am Thüringentag in Sömmerda.

Erstmals habe es 2019 keinen Jagdkurs gegeben, bedauerte Rüdiger Fladung. Er hoffe, dass dies die Ausnahme sei, denn man benötige die Einnahmen. In diesem Jahr gab es wieder 9 Anmeldungen für den Kurs, der in der vergangenen Woche begonnen hat.

Wie jedes Jahr habe es auch wieder Austritte aus der Kreisjägerschaft gegeben, die derzeit 285 Mitglieder hat. Die Begründungen könne er zum Teil nicht nachvollziehen, so der Vorsitzende. Man benötige eine starke Lobby: „Sonst bestimmen irgendwann die Grünen, wie wir jagen.“

Änderungen, die sich aus dem neuen Thüringer Jagdgesetz ergeben, standen denn auch im Mittelpunkt der Versammlung. Rüdiger Fladung fasste die wichtigsten Eckpunkte zusammen. Es sei auch gelungen, einige Forderungen der Jäger durchzusetzen, wie den Erhalt der Bau- und Beizjagd, die Beibehaltung der Jagdschutzfestlegungen zu wildernden Katzen oder den Erhalt der Pflichtmitgliedschaft in Hegegemeinschaften. Dem bald erlaubten Einsatz von Nachtzielgeräten steht der Vorsitzende eher zurückhaltend gegenüber. Das sollte nicht für alle zur Regel werden, sonst werde der nächste Schritt wohl sein, dass das Nachtjagdverbot aufgehoben wird, sieht er die Gefahr von nicht gewünschten Folgen.

Die sich ändernden Regelungen der Bejagung werden in den Hegegemeinschaften noch konkret diskutiert, kündigte der Vorsitzende an. Er dankte dem Vorstand für seine Arbeit, den Sponsoren für die Unterstützung und allen Mitgliedern für die Treue.

Dass auch finanziell im vergangenen Jahr alles in Ordnung war, erläuterte Schatzmeisterin Erika Schreiber. Dies bestätigte nach der am 21. Januar erfolgten Prüfung auch Revisionsmitglied Axel Groll.

Der 1. Kreisbeigeordnete Hendrik Blose (CDU) überbrachte die Grüße des Landrats. Es gebe im Landkreis rund 500 Jägerinnen und Jäger mit Jagdschein, die in fünf Hegegemeinschaften und 75 Jagdgenossenschaften organisiert seien, sagte er. Zwar gebe es gegen sie einige Vorurteile in der Bevölkerung, doch ihr Tun und Handeln sei unverzichtbar, betonte er. So sei es zum Beispiel mit Blick auf die Afrikanische Schweinepest unumgänglich, Schwarzwild weiter zu bejagen.

Traditionell wurden in der Versammlung langjährige Mitglieder der Kreisjägerschaft ausgezeichnet – für 25 und 40 Jahre, Achim Bauer und Siegfried Leder sogar für 50 und Walter Müller für stolze 60 Jahre.