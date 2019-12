In der Kölledaer Jahnschule war zuletzt Weihnachtsmarkt – und jetzt Bescherung: Die Regelschule ist „Leuchtturm“ im Wettbewerb „Ideen machen Schule“.

Jahn-Schule ist ein Leuchtturm

Eine elfköpfige Jury hat aus einer Vielzahl und Vielfalt guter Ideen elf sogenannte Leuchtturm-Projekte ausgewählt. Über diese Auszeichnung, das damit verbundene Preisgeld von 1000 Euro sowie einen Pokal, eine Urkunde und Gewinner-T-Shirts kann sich im Landkreis Sömmerda die Staatliche Regelschule „Friedrich Ludwig Jahn“ freuen. Hier entwickeln Schüler und Schülerinnen ein spannendes Abenteuer für einen mobilen Escape Room. Escape Room steht für Miteinander im Team und Erleben mit allen Sinnen. In einem thematisch eigens gestalteten Raum müssen die Spieler gemeinsam innerhalb einer vorgegebenen Zeit eine Folge von Rätseln und knifflige Denkaufgaben lösen, Geheimnissen auf die Spur kommen, versteckte Gegenstände finden. Ziel ist, zusammen eine fantastische Geschichte zu durchleben, dabei eine virtuelle Reise zurückzulegen und den Raum schlussendlich als Sieger im Wettlauf gegen die Zeit wieder zu verlassen. Zu Schulfesten, in Projektwochen und zum Tag der offenen Tür soll der Escape Room in Kölleda aufgebaut werden.

Mit 500 Euro bezuschusst der Wettbewerbsträger, die TEAG, unter anderem ein Schulprojekt in Gebesee.