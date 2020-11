Jahnschule in Kölleda: Keine Sporthalle, kein Breitband

Am Freitag werden sie in Kölleda wieder ganz genau den Nachrichten gelauscht haben: „Vier Schulen in Thüringen erhalten Zuwendungsbescheide für Sanierungs- und Modernisierungsvorhaben sowie den Neubau einer Zweifeldsporthalle“, hieß es Ende voriger Woche aus dem Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft. Insgesamt ging es um mehr als 10 Millionen Euro. Über Post freuen dürfen sich die Städte Erfurt (2,9 Millionen), Jena (5 Millionen) sowie der Ilm-Kreis (1,4 Millionen) und der Landkreis Greiz (950.000 Euro). Der Landkreis Sömmerda wird diesmal nicht bedacht. Kölleda also auch nicht. Die dort so sehr herbeigesehnte Turnhalle gehört nicht zu diesem Viererpack. Die Zweifelderhalle aus diesem wird für die Erfurter Wilhelm-Busch-Grundschule gebaut.

Land verteilt Millionen Euro,Kölleda geht leer aus

Die Mittel für die Investitionen stammen laut Ministerium aus dem Schulinvestitionsprogramm des Landes Thüringen, welches 2015 neu aufgelegt wurde. Bis Ende 2019 seien rund 400 Millionen Euro an Zuwendungen in Schulbauvorhaben geflossen, heißt es aus dem Ministerium. 2020 sollen demnach noch 14 weitere Bauprojekte an staatlichen Schulen und vier Vorhaben an Ersatzschulen in Thüringen mit insgesamt mehr als 37 Millionen Euro unterstützt werden. Vielleicht dann auch Kölleda?

Sport darf in der Turnhalle der nach Turnvater Jahn benannten Kölledaer Regelschule wegen baulicher Mängel nicht mehr getrieben werden. Die Sporthalle wird derzeit für die Erledigung der Hausaufgaben benutzt. Sportlehrerin Maritta Pilz (im Bild) erzählt, dass engagierte Eltern den Schülern bei den Hausaufgaben helfen. Foto: Peter Hansen

Die Elterninitiative der Staatlichen Regelschule „Friedrich Ludwig Jahn“ in Kölleda muss weiter hoffen. „Die Zustände sind unhaltbar“, sagt Doreen Müller. Sie ist Vize-Schulelternsprecherin. „Wir Eltern sind unzufrieden“, macht sie deutlich. Sie sehen nicht, dass sich etwas bewegt. An der altehrwürdigen Turnhalle der Jahn-Schule habe der Zahn der Zeit derart genagt, dass sie bauaufsichtlich für den Sportunterricht schon lange gesperrt sei.

Jetzt, wo es kälter wird und länger dunkel ist, sind Freiluftalternativen rar – und auf dem Weg in die Ausweichturnhalle der Grundschule geht schon fast die Hälfte einer Doppelstunde drauf. „Wenn unsere Kinder da überhaupt Hallenzeiten bekommen. Und die Kleineren haben oft nicht mal eine Doppelstunde, sondern nur eine einfache“, klagt Müller.

Dass es Anträge gibt, ist Eltern, Kindern und auch Lehrern kein Trost. Papier ist geduldig. Eine neue Turnhalle für die Jahn-Schule – ob nun als reine Ein-Feldschulturnhalle allein über den Schulträger Landkreis oder aber als Zweifelderhalle mit Tribüne und Vereinsraum, wie es der Stadtrat sich mal auf die Fahnen geschrieben hatte, als die Zeiten noch besser waren – ist Thema seit Jahr und Tag.

Die Stadt sieht den Kreis am Zug. „Sobald der Landkreis eine Förderzusage hat, werden wir uns im Stadtrat wieder mit dem Thema beschäftigen“, sieht Bürgermeister Lutz Riedel (SPD) derzeit keinen Handlungsbedarf. Und auch der Kreis sieht seine Hausaufgaben als gemacht an. Auf Anfrage heißt es aus dem Landratsamt: „Der Landkreis meldete in diesem Jahr die notwendige Förderung für den Bau einer 1-Feldhalle am Standort der Regelschule Kölleda beim Freistaat Thüringen an. Sowohl die Förderung aus dem Schulinvestitionsprogramm, welche neben dem Neubau der Sporthalle auch die Sanierung des Bestandsgebäudes beinhaltet, wie auch eine Förderung im Rahmen des Sportstättenbaus wurden fristgemäß im Juni bzw. Juli 2020 angemeldet. Eine Entscheidung darüber, ob und in welcher Höhe das Vorhaben gefördert wird, steht gegenwärtig noch aus.“

Die Jahn-Eltern befriedigt das nicht. Sie sehen die Schule ein weiteres Mal als abgehängt an. Ein weiteres Mal, weil aus ihrer Sicht auch Breitbandausbau und WLAN-Anschluss an der Regelschule vorbei entwickelt zu werden scheinen.

Für Gymnasium ist möglich,was für Regelschule nicht klappt

„Bei uns liegt nichts an, aber die Privathaushalte im Schulumfeld sind über die Wohnungsgesellschaft (durch Anbieter Vodafone/Anmerkung der Redaktion) längst versorgt. Und jetzt kommt das Gymnasium dran – und wir wieder nicht“, klagt Doreen Müller. Sie sehen das als fahrlässig verstrichene Chance. Sie und Chef-Elternsprecherin Mira Kauffmann möchten sich gar nicht vorstellen, was eine zweite Welle mit Homeschooling-Rückkehr anrichten würden. „Ich sehe den Bedarf, wenn ich zweimal die Woche Hausaufgabenhilfe mache“, sagt Doreen Müller. Oft seien auch daheim bei Schülern die Möglichkeiten für digitalen Unterricht nicht gegeben. „Um so schlimmer, wenn wir nicht einmal in der Schule technisch in der Lage sind, Lücken im Wissen und in den Fertigkeiten schließen zu können.“

Erneut sieht Bürgermeister Riedel auch in dieser Frage den Ball im Feld des Schulträgers. Der müsse das klären. Beim Gymnasium habe sich der glückliche Umstand ergeben, dass die Thüringer Netkom ohnehin den kompletten Langen Weg – mit dem Hofmann-Gymnasium und über dessen Fläche – neu erschließen müsse.

Der Kreis sagt, er habe keine „Chance verstreichen lassen“, um Schulen breitbandtechnisch zu erschließen. Zum einen handele es sich bei Vodafone um einen Internetprovider, der vorhandene Leitungswege nutze, aber nicht errichte. Zum anderen könne der Landkreis, der selbst ein Breitbandausbauprojekt betreut (vor ein paar Tagen wurde der Förderbescheid des Bundes über 7,5 Millionen Euro übergeben), aus rechtlichen Gründen nicht „mal schnell“ an verschiedenen Stellen irgendetwas errichten. Das Gymnasium wiederum sei durch Initiative des Landkreises in Kooperation mit der Netkom und dem Internetprovider des Landkreises im Zuge der dort erfolgten Baumaßnahmen erschlossen worden. Die Netkom führe den Breitbandausbau in Kölleda weiter aus und werde dabei, so die Auskunft von Verwaltungsgemeinschaft sowie Stadt Kölleda auch die verbliebenen Schulen mit anschließen.