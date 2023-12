Jahresabschluss im Sömmerdaer Seniorenbeirat

Sömmerda Kommunales Gremium würdigt aktive Mitglieder und Unterstützer

Die 12. Sitzung des kommunalen Seniorenbeirates der Stadt Sömmerda (SBS) war auch gleichzeitig dessen Jahresabschlussveranstaltung. Der SBS traf sich dazu am Dienstag, dem 5. Dezember, im Gasthof Wolfgang Bierbach in Schallenburg. Vorab hatte aber schon gewohnheitsmäßig eine Seniorensprechstunde im Gebäude der Stadtverwaltung Sömmerda in der Poststraße stattgefunden. Inhaltlich befasste sich der SBS diesmal unter anderem mit der Auswertung der Jubiläumsveranstaltung zu seinem 10-jährigen Bestehen. Auch wurde ein Resümee des Adventskonzertes im Seniorenpark „Am Mühlgraben“ gezogen, welches vom SBS organisier wurde. André Weiland, der dortige Heimleiter, bestätigte, dass das Konzert in seinem Hause begeistert aufgenommen wurde. Weiteres Thema waren die Jahresprojekte des Seniorenbeirates.

2024 gibt es Neuwahlen im SBS

Mit Christian Karl ( 1. Beigeordneter des Bürgermeister) und Uta Kunze (Amtsleiterin für Finanzen, Soziales und Sportstätten) wurden als Gäste begrüßt. Besonders herausgestrichen wurden die zuverlässige und aktive Mitarbeit der SBS-Mitglieder Peter Klose, Reinhild Mey, Kerstin Kucher, Monika Dähre, Peter Hintermeier und Heike Streckhardt. Letztere, Stellvertretende SBS-Vorsitzende, berichtete über ihren Besuch einer Festveranstaltung des Gothaer Seniorenbeirats.

2024 steht dem SBS eine Neuwahl aller Mitglieder bevor. Peter Klose kündigte seinen Rücktritt aus persönlichen Gründen an, bleibt dem Gremium aber bis zur Neuwahl erhalten.

Die Planung für 2024 sieht wieder einige Höhepunkte kommen. Unter anderem wird es eine Wanderausstellung „Was heißt schon alt“ geben sowie verschiedene Veranstaltungen in Senioreneinrichtungen, ein Seniorenforum sowie ein Seniorensportfest.