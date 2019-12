Jingle Bells unter freiem Himmel

Mancher Passant auf dem Marktplatz staunte nicht schlecht, andere – Eltern und Großeltern – waren eingeweiht und verstärkten bewusst die Zuschauerreihen. Das traditionelle Weihnachtssingen der Sömmerdaer Schweitzer-Gymnasiasten zum Jahresende fand erstmals im Stadtzentrum statt. Schulleiter Jens Pitzing begrüßte am Freitag kurz vor der Mittagsstunde gut 800 Schüler und Lehrer auf dem Obermarkt. Die Musiklehrer der Schule sorgten für Blechbläsermusik und ein wenig tontechnische Verstärkung. Tia Wünschmann und Max-Marwin Zeidler führten durch das Programm.

Marktplatz statt Unstruthalle

„Wichtig ist, dass man euch hört“, ermunterte Pitzing am leisen Mikro seine Schüler. Wer nicht ganz textsicher war, griff bei „Jingle Bells, „Hört der Engel helle Lieder“, Leise rieselt der Schnee“ oder „O, du Fröhliche“ auf vorbereitete Liedzettel zurück. Von der heimeligen Stimmung ergriffen, zückte mancher Zuhörer das Handy und filmte die Szenerie.

„Was wäre gewesen, wenn es geregnet hätte“, merkte im Gespräch mit unserer Zeitung die Oma einer Schülerin an. Damit traf sie einen wunden Punkt. Dass die Schüler- und Lehrerschar unter freiem Himmel sang, war der Tatsache geschuldet, dass die Unstruthalle nicht mehr für das Weihnachtssingen genutzt werden kann. Schon der letztjährige musikalische Jahresabschluss in der Turnhalle stand auf der Kippe. Laut Stadtverwaltung seien das hundertfache Stühlestellen und die Hallenreinigung zu aufwendig. Der gemeinsame Gesang auf dem Obermarkt könnte eine neue Tradition werden. „Jedenfalls soll es etwas Schönes für die Schulgemeinschaft sein“, wünscht sich Pitzing. Mit dem Wunsch froher Weihnachten und eines guten Jahreswechsels entließ er im Namen der Lehrerschaft die Schüler in die zweiwöchigen Weihnachtsferien.