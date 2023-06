Jubiläumsfest für Kinder in Ostramondra

Ostramondra. Gemeinde Ostramondra und Vereine bereiten ein buntes Programm vor.

Ein Jubiläumsfest für Kinder und die ganze Familie wird am Samstag in Ostramondra gefeiert. Bereits zum 30. Mal lädt die Gemeinde mit Unterstützung der Vereine des Ortes zum Kinderfest auf den Schenkplatz ein. „Ab 15 Uhr planen wir ein buntes Fest für Groß und Klein mit vielen Überraschungen“, kündigt Bürgermeisterin Madeline Temme an. Mit dabei sind die freiwillige Feuerwehr mit dem Feuerwehrverein, der Heimatverein, Sportverein, Schützenverein und die Kleintierzüchter. Die Vereine bauen einen „XXL-Spiel-Spaß-&-Hindernisparcours“ auf, der SV 48 besetzt die Bar und heizt den Grill an. „Wir freuen uns auf Kaffee und Kuchen, Eis und klebrige Hände, bunte Schnuten, Tombola und Lichtpunkt-Schießen“, heißt es seitens der Organisatoren.