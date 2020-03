Jugendhilfeausschuss: Akzente am Jahresanfang

Man soll ja das Fell des Bären nicht verteilen, bevor er erlegt ist. Also Geld ausgeben, das man noch gar nicht hat. Manchmal geht das aber auch gar nicht anders. Zum Beispiel in der Kommunalpolitik. Dann werden Beschlüsse unter Haushaltsvorbehalt getroffen. Die sind eine Absichtserklärung, dass Gelder fließen, sobald in übergeordneten Instanzen die ausstehenden Entscheidungen getroffen sind.

22 Anträge – und jeder einzelne einstimmig befürwortet

„Vorgezogener Maßnahmebeginn – das ist bei uns Tagesgeschäft“, sagte Kreis-Jugendamtsleiterin Martina Weise-Watzek in der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses, als genau eine solche Vergaberunde lief. 22 Anträge von Trägern behandelte das Gremium, durchaus nicht in dem in einer Kreistagssitzung von AfD-Fraktionsführer Stefan Schröder befürchteten unkritischen Durchwinkverfahren. Er hatte damals Bedenken geäußert, dass hier freie Träger sich gegenseitig nicht wehtun wollten und für ein reines Vergabeverfahren durch Kreistagsmitglieder plädiert.

Auch jetzt fielen alle Beschlüsse einstimmig. Auch Marcus Czebulla, für die AfD stellvertretendes Mitglied für den gerade bei der Ministerpräsidentenwahl unabkömmlichen Torsten Czuppon, votierte nach Detailfragen zu Personalschlüsseln dafür.

Breites Spektrum der Antragsteller und Projektfelder

Befürwortet wurden Anträge der Stadt Sömmerda auf Zuschüsse für Personalkosten für das Offene Jugendhaus B27 (hier auch Sachkosten) und des SFZ, des Kreis-ASB für die Projekte „Jugendbetreuer“ in Buttstädt und Kölleda sowie „Familienzentrum Sömmerda“ und des Kreissportbundes zur Schaffung einer Personalstelle in der Jugendarbeit für den Sport (jeweils Personalkosten). Die letztgenannte Entscheidung begrüßte Claudia Heber (CDU) besonders. Es gelte, Nachwuchsprobleme vor allem in den Mannschaftssportarten offensiv anzugehen.

Zuschüsse für Personal- und Sachkosten wurden dem Thepra-Landesverband und der Gemeinde Elxleben (hier hatte sich Bürgermeister Heiko Koch, CDU, als befangen nicht an Diskussion und Beschlussfassung beteiligt) für die Bereichsjugendpflege zum einen in der VG Kindelbrück und der Stadt Weißensee sowie in Elxleben und Witterda zugesprochen.

Geld fließt auch an diverse Projekte der schulbezogenen Jugendarbeit – Regelschulen Elxleben, Salzmann in Sömmerda, Schloßvippach, Straußfurt und Buttstädt, TGS Einstein, Gymnasien Gebesee, Sömmerda und Kölleda sowie der Rothenbachschule. Bedacht werden auch Projekte des ASB – Kindernähkurs, After-School-Dance und Medienzimmer.

Land zahlt spät: Träger gehen in Vorleistung

Die Träger könne gar nicht anders, als in den laufenden Projekten in Vorleistung zu gehen. „Oft kommen die Landesmittel auch erst im Sommer“, unterstrich Weise-Watzek. Das sei eine ganz schöne Herausforderung.

Sie möchte die Beschlüsse denn auch eher als Bekenntnis, „am Anfang des Jahres gesetzte Akzente sehen, die zeigen: Wir stehen dazu“.

Im Entwurf des Kreishaushaltes ist laut Koch, auch Kreisbeigeordneter, ein Volumen von 600.000 Euro für Jugendhilfe-Maßnahmen enthalten. Der Etat nimmt am Mittwoch im Kreistag einen zweiten Anlauf. Im Dezember war eine Beschlussfassung vertagt worden.

Kreistag: Mittwoch, 11. März, 15 Uhr, Volkshaus Sömmerda