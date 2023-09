In Kölleda kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Jugendlichen. (Symbolbild)

Jugendliche geraten in Kölleda aneinander: 13-Jähriger geschlagen und rassistisch beleidigt

Kölleda Drei Teenager sind am Bahnhof in Kölleda in einen Streit geraten. Alle drei erlitten dabei leichte Verletzungen. Ein 13-Jähriger wurde zudem rassistisch beleidigt.

In Kölleda am Bahnhof kam es am Mittwochabend zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Teenagern im Alter von 13 bis 18 Jahren. Ein 13-Jähriger pakistanischer Herkunft wurde bei dem Streit ins Gesicht geschlagen und rassistisch beleidigt, teilte die Polizei mit. Die anderen beiden Jugendlichen schlugen gegenseitig aufeinander ein. Dabei sei auch eine Bierflasche zum Einsatz gekommen.

Die drei Jugendlichen erlitten leichte Verletzungen. Warum das Trio aneinandergeraten war, ist bislang unklar. Die Polizei erstattete gegen zwei der jungen Männer Strafanzeige.

