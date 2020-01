„Ka-nau“ schallt es Samstag durch Kannawurf

Die Kannawurfer Narren kommen aus dem Feiern gar nicht heraus. Gerade haben sie im Gemeindesaal Silvester gefeiert und das neue Jahr begrüßt, da steht schon der nächste Höhepunkt an. Am kommenden Samstag laden die Mitglieder des Kannawurfer Karnevalsvereins (KKV) zum Straßenumzug ein und eröffnen damit die Karnevalssaison in Thüringen.

Die Namen des neuen Prinzenpaares sind noch geheim

Ob eine Fidelia oder ein Fidelius in der Saison das Zepter führen wird, ist auch für Präsident Matthias Wolf noch eine Überraschung. Dafür aber kennt er bereits die Namen des neuen Prinzenpaares, das am Samstag ganz offiziell ins Amt eingeführt wird. Wer Krone und Zepter tatsächlich tragen wird, verrät er noch nicht. Das bleibt bis Samstag geheim.

Bereits ab zwölf Uhr sind alle Karnevalsfreunde eingeladen, sich mit Brat- oder Bockwurst oder auch mit Kaffee und Kuchen auf dem Schloßplatz zu stärken. Um 13 Uhr startet, nach der Vorstellung des Prinzenpaares, der Umzug durch den Ort. Gespannt sein können Karnevalsfreunde auf viele bunt geschmückte Wagen. 21 verschiedene Motive sind Matthias Wolf bekannt. Dass es dabei nicht bleiben wird, ist jetzt schon klar. „Jedes Jahr kommen noch Überraschungsgäste dazu“.

So sind seit dem Vorjahr Gäste aus Gorsleben am Start. Ganz neu haben sich für 2020 Narren aus Heldrungen angekündigt. Die Hoffnung ist groß, dass sich wieder viele bekannte Faschingsfreunde aus Weißensee, Scherndorf oder Kölleda unter das Volk mischen. Wie Wolf sagt, wurde für einen farbenfrohen Umzug zwischen Weihnachten und Silvester hinter verschlossenen Türen gesägt, gehämmert und gebohrt.

Im Anschluss an dem Umzug wird gegen 16 Uhr auf den Gemeindesaal eingeladen. „Die Diskothek Vulkan verspricht Party nonstop. Der Eintritt ist frei“, kündigt der Vereinschef an.

Büttenabende starten am 25. Januar

Noch bis Ende Januar müssen sich Freunde der Büttenabende gedulden. Die starten erst am 25. des Monats. Insgesamt fünf Veranstaltungen sind bis zum Rosenmontag jeweils ab 19.30 Uhr eingetaktet. Der Zuspruch ist groß. Der Büttenabend am 8. Februar ist ausverkauft. Für alle anderen Veranstaltungen gibt es noch Karten.

Kleine Narren können sich den 2. Februar vormerken. Da wird ab 14 Uhr zum Kinderfasching eingeladen. Am 16. Februar findet ein Familiennachmittag mit Kaffee und Kuchen statt, nennt Matthias Wolf weitere Höhepunkte und kündigt noch zweimal Weiberfasching in Kannawurf an. Am 20. und am 21. Februar, jeweils ab 20 Uhr, haben die Frauen das Sagen.

Karnevalsverein Kannawurf saniert im Vereinsdomizil das Toilettengebäude. Er erhielt ein neues Dach. Foto: Annett Kletzke

Nicht untätig waren die Vereinsmitglieder in den letzten Monaten in ihrem Vereinsdomizil der „Fidelen Schenke“ in Kannawurf. Das Toilettengebäude erhielt ein neues Dach. Angezapft wurden für das Projekt EU-Mittel. Die Regionale Aktionsgruppe (RAG) Sömmerda-Erfurt stufte das Vorhaben als Kleinprojekt ein. Das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum bewilligte die Finanzspritze.

Aktuell gehören dem Kannawurfer Karnevalsverein 115 Mitglieder an. Laut Matthias Wolf sind davon gut die Hälfte Kinder und Jugendliche aus Kannawurf und Umgebung. Sie sind zum Großteil in Tanzgruppen aktiv. Die Jüngsten sind zwischen fünf und sechs Jahre alt und auch beim Umzug am Samstag dabei.