Kabarett, Verwaltung und Konzert: Kurznachrichten aus dem Landkreis Sömmerda

Schließtag am Mittwoch in Kölleda

Am 23. August bleiben sowohl die Stadtverwaltung Kölleda als auch ihre Einrichtungen Bürgerbüro, Archiv und Bibliothek aus technischen Gründen geschlossen. Es wird um Verständnis gebeten.

Kabarett in Tunzenhausenfällt aus

Die für den 27. August geplante Veranstaltung mit Kabarettist Michael Trischan im Alten Gutshaus Tunzenhausen fällt krankheitsbedingt aus, teilt der Verein mit.

Konzert auf Schloss Kannawurf verschoben

Das Konzert mit dem Ensemble 1684 „Blumen für die Ohren“, das für 25. August vorgesehen war, fällt aus. Die Veranstaltung soll im kommenden Jahr nachgeholt werden, so der Verein Künstlerhaus.