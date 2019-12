Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kalender und Wein waren ein Erfolg

Für das Konzert mit dem Augustiner-Vocalkreis am heutigen Samstag ist die St. Albanus-Kirche herausgeputzt. Wenn die Zuhörer vor 17 Uhr in das Gotteshaus strömen, soll es sich von seiner besten Seite zeigen. Dazu beigetragen haben auch die Mitglieder des Förderkreises Walcker-Orgel. In den letzten Wochen waren sie nicht untätig – wie so oft in diesem Jahr. „Unser im November herausgegebener Foto-Kalender hat sich im Nu verkauft. Auch der von uns georderte Orgel-Wein ist bei den Leuten gut angekommen“, informiert Vereinsvorsitzende Johanna Arenhövel rückblickend. Auf dem Großrudestedter Weihnachtsmarkt seien die Artikel häufig über den Tresen des Förderkreis-Standes gegangen. Wie dieser Erlös sollen auch die Spenden aus dem samstäglichen Konzert der Restaurierung der wertvollen 112 Jahre alten Orgel zugute kommen. Ein kleines Polster an Eigenmitteln ist bereits geschaffen.

Im Frühjahr kommenden Jahres beginnen etwa zweijährige Sanierungsarbeiten in der St. Albanus-Kirche. Im Anschluss daran könnte die Orgelrestaurierung starten. Ein Lichtblick für den Förderkreis. Die Vereinsvorsitzende freut sich zudem, dass die Homepage des Förderkreises jüngst online gegangen ist. Interessierte können sich unter anderem über das Instrument, Vereinsveranstaltungen und die Bankverbindung informieren. www.walcker-orgel-grossrudestedt.de