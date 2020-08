Kalte Dusche für Bayern-Fans: Streit endet mit Platzwunde

Sömmerda. An das Champions-League-Finale am Sonntagabend werden sich sechs Bayern-Fans und ein 57-Jähriger im Landkreis Sömmerda noch lange erinnern.

So fühlte sich ein 57-Jähriger am Sonntagabend im Landkreis Sömmerda von sechs Fußballfans in seiner Ruhe gestört. Die Männer schauten auf dem Nachbargrundstück in einem Garten das Champions-League-Finale. Dies taten sie offenbar viel zu laut, denn der 57-Jährige griff kurzerhand zu einem Gartenschlauch und verpasste den Männern eine kalte Dusche.

Diese wiederum waren von der Aktion wenig begeistert. Fünf von ihnen seien daraufhin über den Gartenzaun geklettert. Der 57-Jährige ergriff nun seinerseits die Flucht über den Hof und schloss hinter sich das Gartentor ab.

Die Fußballfans ließen sich davon nicht aufhalten. Sie rissen demnach das Tor auf und es kam zu einer handfesten Auseinandersetzung. Der 57-Jährige wehrte sich dagegen und stieß einen der Männer von sich, welcher hierbei zu Fall kam und sich eine Platzwunde am Kopf zuzog.