Kamelle für die Kinder in Weißensee

Weißensee. Weißenseer Karnevalverein WKV lädt für den 27. Februar ein.

Mit „Wir sind noch da“ möchten sich die Weißenseer Karnevalisten in Erinnerung bringen. In sozialen Netzwerken haben sie ihre für den 27. Februar geplante närrische Aktion bereits publik gemacht. Einen traditionellen Umzug wie zuletzt 2020 wird es coronabedingt auch in diesem Jahr nicht geben, dafür ein Faschingstreiben in Kleinformat.

Am Sonntag kommender Woche ziehen drei bis vier Fahrzeuge, die für die Kinder Süßigkeiten an Bord haben, ab 14.30 Uhr durch die Stadt, blickt Jürgen Rüdiger voraus. Der WKV-Präsident wünscht sich: Verkleidet euch! Lacht mit uns! Vergesst die Alltagssorgen!

Vom Marktplatz bewegt sich der kleine Tross durch die Burgstraße, Landgräfin-Jutta-Straße, Triftstraße, Beichlinger Straße, Hagkestraße, Rosenweg, Bahnhofstraße und endet am Mitscherlichplatz. Weißensee Helau.