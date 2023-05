Kaninchenzüchter treffen sich im Kreis Sömmerda

Battgendorf. Zur Jahreshauptversammlung werden auch Ehrungen durchgeführt.

Der Kreisverband der Rassekaninchenzüchter Sömmerda/Erfurt führt am Sonntag, den 14. Mai, ab 9 Uhr seine Jahreshauptversammlung im Dorfgemeinschaftshaus in Battgendorf, Beichlinger Straße 1 (an der Durchfahrtsstraße in Richtung Beichlingen von Kölleda kommend auf der rechten Seite) durch. Zur Versammlung werden etwa 30 Personen aus den Mitgliedsvereinen und vom Vorstand erwartet, informiert der Kreisvorsitzende Frank Zweimann. Neben den Berichten des Vorsitzenden und anderer Verantwortlicher sowie der Diskussion sind auch Ehrungen vorgesehen. Einige Zuchtfreunde werden für ihre Leistungen und ehrenamtliche Tätigkeit ausgezeichnet. Ein Beschluss ist auch zur Beitragsanpassung geplant.