Kannawurf: Alle sind Odysseus

Kannawurf. Am Ende weist ein Schild die sichere Passage und den einzigen, der lesen kann, vermag keiner zu hören...

Der „Diener zweier Herren“ in Weimar berlinert, die Jung-Sirenen in „Frauen, die auf Felsen singen“ sind mundartlich weniger aufdringlich unterwegs – und werden trotzdem darauf angesprochen. „Du redest kannawurfisch. Wo gehörst du hin?“, wird Paula in der Pause gefragt.

Freilich gehört sie genau hierher, nach Kannawurf, aber es geht der Fragenden nicht um die räumliche, sondern um die familiäre Zuordnung. Mit Amelie, Sophia und Madleen hat Paula einen kleinen Auftritt in der Sommertheater-Aufführung im Renaissancegarten des Schlosses in ihrem Heimatort.

In der Regie von Karolin Benkert sind Frédérique Colling (erstmals), Heike Ronniger, Stefan Ebeling und Simon van Parys sie selbst, alle Odysseus und dazu noch die singenden und männermordenden Sirenen, die Mannschaft des Homer-Helden, selbst Bühnenarbeiter/innen.

Das „Konsortium Luft & Tiefe“, ein Projekt professioneller Schauspieler aus Sachsen (Theaterschafft Leipzig), Sachsen-Anhalt (Schaustelle Halle) und Thüringen (Künstlerhaus Schloss Kannawurf), macht, lebt, genießt, schenkt wieder Freilufttheater.

Kannawurf ist Labor und Werkstatt. Regisseurin Karolin Benkert dankt: „Wir durften hier zwei Wochen zu Gast sein und arbeiten.“ Es sei lustig gewesen, sagt sie. Man glaubt es sofort. Das ins Stück ziehende vierstimmig-chorale Synchron-Stakkato (Kernaussage „Ich bin Odysseus, du nicht!“) geht gleich packend amüsierend los. Das macht Lust darauf, „alle möglichen und unmöglichen Varianten und Phantasien zu Odysseus und den Vorgängen auf der Insel der Sirenen“ durchspielen zu sehen.

Die Kannawurfer Jungsirenen Amelie, Sophia, Paula und Madleen (v.l.) wollen Party machen. Foto: Armin Burghardt / Funke Medien Thüringen

Stefan Ebeling (wahrscheinlich) als blinder Seher Teiresias. Foto: Armin Burghardt / Funke Medien Thüringen

Da erinnern sich Odysseus’ Gefährten nicht nur daran, von Kirke (oder Circe?) zwischendurch mal in Schweine verzaubert worden zu sein, nein, die Sirenen lassen auch hiphop-ig die sprichwörtliche Sau raus. „Party hard!“, kommentieren die Jungsirenen.

Das „lustvolle und komödiantische Zerlegen des 2800 Jahre alten, aber unsere Kultur und unser Denken bis heute prägenden Mythos“ führt zielsicher zur Verheißung von sicherer Passage und Landung, zur Absage an Selbstisolation und Aussperrung/Vernichtung.

Zu erleben ist das alles noch mehrfach, aber ohne Kannawurfer Sprachkolorit.

Leipzig (Hotel Leipziger Hof, 12. bis 16. Juli, 20 Uhr), Halle (Oberburg Giebichenstein, 19. bis 23. und 26. bis 30, Juli, 20.30 Uhr), Weimar (Bienenmuseum, 23. bis 27. August, 20 Uhr) und Saalfeld (Villa Weidig, 8. bis 10. September, 20 Uhr).