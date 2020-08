Kannawurf: Ein Minister in Plauderlaune

„Minister Hoff radelt durch Thüringen“, war angekündigt und Schloss Kannawurf am Freitag eine der Stationen der Sommertour. Doch der Minister für Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten und Chef der Staatskanzlei Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) stieg vor der Renaissanceanlage nicht vom Rad, sondern aus dem Auto. Aus gesundheitlichen Gründen habe man umdisponieren müssen, erklärte er. Am Tag zuvor sei es so heiß gewesen, dass sein Kreislauf etwas mitgenommen war. „Und es soll ja auch Spaß machen.“