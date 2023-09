Kannawurf: Versenken und Auftauchen

Kannawurf. Zwei Tage, zwei Veranstaltungen, zwei Formate – Schloss Kannawurf führt sie zusammen.

Im Jahr 1848, nachdem Schloss Kannawurf an die Grafen von Schwarzburg-Sondershausen verkauft worden war, statteten diese das Schloss mit neuen Möbeln und Inventar aus. Dazu gehörte auch ein kleines Orgelpositiv für den Roten Salon. Nach 53 Jahren im Schloss verschwand diese Orgel aus den Räumen und aus dem Gedächtnis.

Als im Jahr 2010 die Laurentiusgemeinde in Halle ihr Gemeindesaalinstrument zur Restaurierung in die Werkstatt von Jörg Dutschke nach Salzwedel gab, fand dieser in der Windlade der Orgel einen angeleimten Zettel mit der Aufschrift „Schloss Kannawurf 1848“ und die Orgel den Weg zurück in den Roten Salon. Manchen Orgelkennern gilt sie als Frühwerk des Weißenfelser Orgelbauers Ladegast.

Nach 119 Jahren Wanderschaft ist sie am Samstag, 23. September, um 19.30 Uhr im Eröffnungskonzert für Orgel und Violoncello mit den Gebrüdern von Hintzenstern zu hören. Es erklingen Werke von Girolamo Frescobaldi, Francesco Bendusio, Georg Friedrich Händel und anderen. Der Eintritt kostet ermäßigt 10, ansonsten 15 Euro.

Magie des Bodenlosen

Der Boden unter unseren Füßen tut sich auf – in Thüringen mehrmals pro Jahr. Eine Lücke entsteht. Die Ungewissheit macht Platz für magische Erzählungen, Mutmaßungen, Forschung und Prognosen. Was erzählt der Einblick in den Untergrund? Die Theatermacherinnen und Medienkünstlerinnen FangSheng Chou, Katharina Mänz und Fiona Kastrop haben sich während ihrer vom Thüringer Theaterverband ausgeschriebenen Residenz im Künstlerhaus Thüringen in die Recherche begeben, ein Archiv erstellt und Arbeitsmethoden entwickelt. Einen Einblick in den multimedialen Arbeitsprozess geben sie am Sonntag, 24. September, um 16 Uhr auf Schloss Kannawurf. Der Eintritt ist frei.