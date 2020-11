Kannawurfer Schloss nun von weither sichtbar

Wer bei Sachsenburg die Kreisgrenze überschreitet, dem wird es nicht entgangen sein. Seit gut zwei Wochen wird der Renaissancegarten des Kannawurfer Schlosses angestrahlt. „Mit Sonnenuntergang und dann bis 23 Uhr wird die Gartenfront täglich angeleuchtet", berichtet Roland Lange, Vorsitzender des Künstlerhauses Thüringen. Er spricht von einem „wirklichen Hingucker“.

Sechs Strahler, ausgestattet mit Energiesparlampen auf LED-Basis, sorgen für die Illumination. „Sie sorgen nicht nur dafür, dass der Garten und damit auch das Schloss schon von Weitem sichtbar sind, sie bringen auch die besondere Putzstruktur der Gartenmauer, die wir 2013 kreiert haben, zum Vorschein. Das ist wirklich hübsch“, so Roland Lange. Im Garten selbst gibt es keine Lampen.

Ganz bewusst hätten sich die Vereinsmitglieder dort gegen eine Beleuchtung entschieden. „Hier wollten wir es authentisch halten und keine dunklen Lichtpoller aufstellen. Deshalb haben wir uns für diese Variante entschieden. Über die Abstrahlung werden die Wege beleuchtet", erklärt er.

Im Renaissancegarten stehen im November noch Pflanzarbeiten an. Zum Jahresende wird die Firma HSSP Garten- und Landschaftsbau GmbH Rastenberg den Garten an das Künstlerhaus Thüringen übergeben. Die Mitarbeiter hatten in den vergangenen Monaten die Beete und Laubengänge angelegt, die notwendige Technik eingebaut und die Pflanzungen vorgenommen. Zufrieden ist Roland Lange mit der Entwicklung. „Natürlich kann im ersten Jahr noch nicht alles üppig blühen und sprießen.“ Aktuell seien die Mitglieder des Künstlerhauses fleißig dabei, Samen abzunehmen. Eine der nächsten Aufgaben wird es sein, die Beete mit Mist abzudecken. Ebenfalls noch im November soll die Wasserachse mit den Springbrunnen fertiggestellt werden. Über den Winter will das Künstlerhaus nach einer Lösung suchen, wie der Garten gepflegt werden kann. Derzeit ist die Einstellung eines Gärtners im Gespräch.

Ursprünglich sollte der Renaissancegarten des Kannawurfer Schlosses in diesem Jahr am Himmelfahrtswochenende eröffnet werden. Corona machte einen Strich durch die Rechnung. Anvisiert ist für die Einweihung des Gartens mit Besucherzentrum nun der 18. Juni 2021. Die Gemeinde Kannawurf will dann auch ihr 800-jähriges Bestehen feiern. „Da ist hier eh viel los. Das passt ganz gut“, blickt Roland Lange voraus.