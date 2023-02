Die Industriegroßfläche soll vom Gewerbegebiet Kiebitzhöhe in Richtung Stödten gebaut werden.

Kein konkreter Baubeginn für IG-3-Projekt in Sömmerda/Kölleda bekannt

Sömmerda/Kölleda. Bebauungsplanverfahren für Industriegroßfläche bei Stödten hat noch keine Rechtswirksamkeit.

Lange Zeit war es still um die geplante Industriegroßfläche (IG-3) in Sömmerda/Kölleda. Kürzlich rückte sie wieder ins Gespräch, als es um die Erweiterung des Gewerbegebietes „Im Gebind“ Orlishausen ging. Der Stadtrat hat dazu am 2. Februar mehrheitlich einen Grundsatzbeschluss gefasst – zugunsten der Erweiterung.

Das seit Jahren geplante Großvorhaben in den Gemarkungen Stödten und Dermsdorf verzögert sich hingegen weiter. Wie ist hier der momentane Stand? „Das notwendige Bebauungsplanverfahren (B-Planverfahren) für diese Fläche hat aktuell noch keine Rechtswirksamkeit. Somit kann zum jetzigen Zeitpunkt leider noch kein konkreter Baubeginn benannt werden“, teilt auf Nachfrage Olivia Großmann, Pressereferentin der Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) Thüringen, mit. Über die LEG laufe noch immer der Grunderwerb.

Teilflächen, die bereits vertraglich an Firmen gebunden sind, die sich hier ansiedeln möchten, gebe es derzeit nicht, da Verkaufsverhandlungen erst stattfinden, wenn die Voraussetzungen hierfür hinlänglich geschaffen worden sind, so Großmann.

Ein Rückblick: Die Laufzeit der zwischen den Städten Sömmerda und Kölleda geschlossenen Vereinbarung über die Entwicklung der Industriegroßfläche, deren Geltungsbereich die Gemarkungen beider Orte betrifft, war bereits mehrmals verlängert worden. In der Vereinbarung, die bereits am 12. August 2013 geschlossen wurde, sind die Aufgaben und Befugnisse der beiden Kommunen bei der Entwicklung von IG-3 geregelt. Bei der letzten Verlängerung waren als Fristen für die Verfügbarkeit der Flächen der 31. Dezember 2024 und für die Planreife des Bebauungsplanes der 31. Dezember 2022 verankert worden.