Kein Wasser auf dem Sömmerdaer Friedhof

Eingang des städtischen Friedhofes in Sömmerda.

Sömmerda. Die Versorgung ist wegen eines technischen Defekts unterbrochen.

Die Wasserversorgung auf dem städtischen Friedhof in Sömmerda war am Dienstag unterbrochen. Laut Information der Friedhofsverwaltung vom 17. Oktober seien die Wasserentnahmestellen wegen eines technischen Defekts außer Betrieb, teilte die Stadtverwaltung der Öffentlichkeit mit. An einer schnellen Lösung des Problems werde gearbeitet. Die Stadtverwaltung bitte um Verständnis, dass auf dem Friedhof vorerst keine Wasserentnahme möglich sei.