Kein Weihnachtsmarkt auf der Runneburg in Weißensee

Weißensee. Der Weihnachtsmarkt auf der Runneburg in Weißensee fällt aus. Auf weihnachtliches Flair muss dennoch nicht verzichtet werden.

„Die Rahmenbedingungen haben einfach nicht gepasst“, nennt Wolfgang Lutz, Vorstandsvorsitzender des Thepra-Landesverbandes, die Ursache, warum am kommenden Wochenende der Weihnachtsmarkt auf der Runneburg abgesagt wurde. Einfach haben sich die Veranstalter, neben dem Landesverband die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten, die Entscheidung nicht gemacht, hat doch der Weihnachtsmarkt auf der Burg Tradition. „Aufgrund der hohen Coronazahlen können wir die Durchführung für unsere Mitarbeiter, für die Schausteller und die Besucher nicht verantworten“, erklärt er.

In der Weihnachtszeit wird die Runneburg in Weißensee in besonderes Licht getaucht. Foto: Tino Trautmann

Weihnachtliche Atmosphäre gibt es dennoch auf der Burg. Dafür sorgt Lichterglanz. Die Burg wird täglich von außen angestrahlt. „Eine Lichtershow gibt es am Wochenende“, sagt Lutz und freut sich mit farbigen Akzenten etwas Besonderes bieten zu können. Illuminiert wird zudem der Burghof. Hier präsentiert sich eine Nordmanntanne, deren Zweige sich bereits biegen. „200 Mädchen und Jungen, darunter Schulklassen und Kindergartengartengruppen waren schon da, um den Baum zu schmücken“, berichtet Diana Schulze vom Thepra-Landesverband. Ob kleine Sterne, Miniatur-Bäume, Engel oder Weihnachtsmänner, die Kreativität ist riesengroß. Die Vorschüler des Weißenseer Kindergartens zum Beispiel hatten aus CD-Rohlingen und bunter Wolle Weihnachtsbaumkugeln gebastelt, die nun die Blicke auf sich ziehen. Doch nicht nur Kindergruppen schmücken den Baum. Auch viele Spaziergänger, die mit ihren Kindern oder Enkeln die Burg ansteuern, haben Schmuck im Gepäck, berichtet sie.

Für all die kleinen Bastler soll sich die Arbeit bezahlt machen. „Wir haben 500 Tüten mit Süßigkeiten gepackt, die wir an die Kinder verteilen“, berichtet Diana Schulze. Froh ist sie, dass Weißensees Bürgermeister Matthias Schrot (parteilos) und Unternehmen der Stadt wie der Nahkauf-Markt, die Ratsapotheke oder die Reifenmontage Loesche die Aktion unterstützt haben.

Eine Überraschung gab es diese Woche außerdem für die beiden Grundschulen in Kindelbrück und Weißensee. Freuen konnten sie sich über 300 Basteltüten. „Zum Weihnachtsmarkt gibt es jedes Jahr eine Bastelstube. Das Material war bestellt. Da der Markt nicht stattfindet, haben wir uns überlegt, wie die Kinder dennoch basteln können. Deshalb haben wir das Material in Tüten verpackt, mit Anleitungen versehen und in die Schulen gebracht“, erzählt sie.

Auf der Burg sorgt Corona nicht nur für den Ausfall des Weihnachtsmarktes. Wie Wolfgang Lutz informiert, hat der Thepra-Landesverband für die zehn Mitarbeiter, die in der Bildungs- und Begegnungsstätte 3B-Weißensee und auf dem Campingplatz beschäftigt sind, Kurzarbeit beantragt. „Ohne Veranstaltungen gibt es keine Gäste und keine Einnahmen“, erklärt Lutz. Für gewöhnlich gebe es auf der Burg zwei Veranstaltungen pro Monat. Meist seien dies Schulungen in der Woche und Tagungen am Wochenende. Im November und Dezember kämen noch Weihnachtsfeiern hinzu. Durch Corona jedoch hagelt es Absagen. Wie lange der Landesverband Kurzarbeit in Anspruch nehme, wolle der Verband operativ entscheiden. „Erfahrungsgemäß ist auch der Januar ein eher veranstaltungsarmer Monat“, so Lutz. Wie er informiert, hat sich der Vorstand jedoch eindeutig für den Bestand der Bildungs- und Begegnungsstätte 3B-Weißensee ausgesprochen.