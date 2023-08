Kein Zugverkehr auf Streckenabschnitt der Regionalexpresslinie RE 10

Sömmerda. Zwischen Sangerhausen und Güsten werden Busse im Schienenersatzverkehr eingesetzt.

Aufgrund von Gleiserneuerungsarbeiten durch den Schienennetzbetreiber DB Netz AG wird der Streckenabschnitt zwischen Sangerhausen und Güsten von Samstag, den 5. August, bis einschließlich Mittwoch, den 23. August, für den Zugverkehr gesperrt, informiert die Abellio GmbH. Betroffen seien die Züge der Regionalexpresslinie RE 10 Erfurt – Sangerhausen – Magdeburg. Die Strecke führt über Sömmerda.

Die Züge dieser Linie entfallen in dem Zeitraum auf dem genannten Streckenabschnitt und werden zwischen Sangerhausen und Güsten durch Busse im Schienenersatzverkehr ersetzt, so das Unternehmen weiter. Informationen zu allen Fahrzeiten finden Reisende in den Verkehrsmeldungen auf www.abellio.de/verkehr-aktuell, heißt es. Informationen zu den Fahrplanänderungen gebe es zudem an den Aushängen auf den Bahnhöfen und über die kostenfreie Abellio-Hotline: 0800 223 55 46. Fahrgäste haben darüber hinaus die Möglichkeit, sich in der INSA-Fahrplanauskunft sowie der Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn AG über die gültigen Fahrzeiten zu informieren.